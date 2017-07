Game of Thrones 7 / Anticipazioni: dove eravamo rimasti? Ecco gli orari di programmazione

Game of Thrones

GAME OF THRONES 7, ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDERA' NELLA NUOVA STAGIONE?

Il canale americano HBO è pronto per mandare in onda la settima stagione di Game of Thrones. In Italia l'appuntamento arriverà quasi in contemporanea da domani, in onda solo per gli abbonati Sky. Gli estimatori della serie, non vedono l'ora di vedere le dinamiche e gli sviluppi delle avventure di Jon Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen e tutti gli altri protagonisti del “gioco dei troni” che coinvolge le terre fantasy di Westeros, nate dalla penna di George R. R. Martin. Dove eravamo rimasti? I punti in sospeso della sesta stagione sono moltissimi e, i personaggi della saga sono rimasti in "stand by" portandosi appresso numerosi colpi di scena e avvenimenti. A cominciare da Arya Stark che, tornata a Westeros ha messo in piedi la sua vendetta a cominciare da Walder Frey e la sua famiglia. Brienne di Tarth invece, era sulla piccola imbarcazione diretta verso il Grande Inverno, proprio dove Sansa e Jon stanno pianificando l’inizio della guerra. Sansa Stark, Jon Snow, Ditocorto e Davos invece, hanno stretto alleanza dopo la sconfitta dei Bolton... e gli altri? Il resoconto dell'ultima puntata della sesta stagione ha lasciato scenari aperti ma anche facilmente intuibili. E così, le anticipazioni sulla prima puntata della settima stagione non sono affatto trapelate lasciando i telespettatori con tanti dubbi anche se, qualche piccola traccia è stata già messa in piedi.



Daenerys si ritrova con Tyrion Lannister come suo primo cavaliere: sarà lui che dirà a Daenerys come attaccare Approdo del Re? Questa è solo una delle domande che si stanno ponendo tutti i fan di Game of Thrones in attesa del nuovo debutto stagionale. La puntata (in contemporanea con gli Stati Uniti) andrà in onda alle 3:00 del 17 luglio. In alternativa il nuovo episodio sarà è visibile su Sky Atlantic HD a partire dalle ore 22:15 in lingua originale sottotitolata. Dal 24 luglio, invece, inizierà la programmazione degli episodi doppiati in italiano: tutti pronti? Non ci resta che augurarvi buona visione!

