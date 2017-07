IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI/ Su Rai Movie il film con Jackie Chan (oggi, 17 luglio 2017)

Il giro del mondo in 80 giorni

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST

Una pellicola comica che è stata diretta nel 2004 da Frank Coraci mentre nel cast figurano attori del calibro di Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile de France, Jim Broadbent, Ewen Bremner, Arnold Schwarzenegger, Ian McNeice e David Ryall. La storia è interamente ispirata all'operaria letteraria omonima scritta da Jules Verne nel 1873. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON STEVE COOGAN

Philaes Fogg è uno strambo e geniale scienziato britannico del 1800. L'uomo decide di scommettere che riuscirà a compiere il giro del mondo il soli ottanta giorni. La sfida viene lanciata contro i luminari dell'Accademia di Londra che in realtà lo considerano un vero e proprio pazzo, se la scommessa verrà vinta da Philaes, l'uomo diventerà direttore dell'istituto. Fino a quel momento la carica appartiene a Lord Kevin che intende cacciare Philaes senza mezze misure, smantellando il laboratorio dell'uomo se questi non riuscirà a portare a termine il suo viaggio entro gli ottanta giorni.

Lo scienziato non si perde d'animo e parte assieme a Passepartout, che si finge un domestico ma che in realtà è un un soldato cinese inviato dal suo Paese per recuperare una reliquia rubata dal suo villaggio. Appena arrivati in Francia, ai due si aggiungerà anche Madame La Roque, un'affascinante pittrice che decide di intraprendere il viaggio intorno al mondo assieme allo scienziato ed al guerriero cinese. Il loro percorso sarà speso ostacolato dal detective Fix e dai tirapiedi di Lord Kevin che, pur di non perdere la carica di rettore dell'Accademia, è pronto a tutto per sabotare l'impresa di Philapes.

Quest'ultimo riuscirà a portare a compimento la sua scommessa grazie all'impiego di una straordinaria invenzione volante con la quale si presenterà al cospetto dell'Accademia londinese. Lord Kevin verrà arrestato per aver rubato la statuetta di Buddha al villaggio cinese di Passepartout e Philapes festeggerà la sua vittoria ed il conseguimento della carica di rettore dell'Accademia assieme ai suoi compagni di viaggio ed alla Regina Vittoria.

