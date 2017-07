IL PRINCIPE 2/ Anticipazioni nona puntata: Fatima in pericolo?

Il Principe

IL PRINCIPE 2, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA: FATIMA SCAPPA CON MOREY

Il principe 2, la fiction spagnola interpretata da Hiba Abouk e Alex Gonzalez che vestono i panni rispettivamente di Fatima Ben Barek e Javier Morey è tornata in onda con la seconda parte della seconda stagione, interrotta lo scorso anno da Mediaset dopo il calo degli ascolti. Domenica 9 luglio, nella seconda serata, tuttavia, Il Principe 2 non è riuscito ad entusiasmare il pubblico incollando davanti ai teleschermi appena mezzo milione di persone. Il primo episodio dell’ultima stagione della fiction che in patria è stata un vero successo ha conquistato meno del 6% dell’audience televisiva. Nonostante gli ascolti minimi, Il Principe 2 tornerà in onda nella seconda serata di domenica 16 luglio, subito dopo il film “La papessa”. La nona puntata de Il Principe 2 riuscirà ad avere più successo? I fans della fiction spagnola si augurano di sì sperando che Mediaset continui comunque a mandare in onda gli ultimi episodi dell’atto finale di una serie che, forse, collocata in un giorno diverso avrebbe potuto ottenere maggiori consensi.

Cosa succederà, dunque, nella nona puntata de Il Principe 2? Fatima, nel tentativo di non mettere in pericolo se stessa e la propria famiglia, ha finto di aspettare un bambino da Khaled, capo di Akrab. Quest’ultimo, però, dopo aver scoperto le bugie della moglie, decide di affrontarla. Durante una passeggiata in un luogo pubblico, Khaled mette Fatima di fronte alla verità e le chiede di essere sincera con lui. Fatima, però, non ammette nulla e tra i due scoppia una violenta discussione durante la quale l’uomo, in preda alla rabbia, spinge Fatima giù da una scalinata. Rendendosi conto di aver messo in pericolo la moglie, Khaled la porta subito in ospedale dove le ordina di dire alla sua famiglia di aver perso il bambino. Fatima, però, teme di essere in pericolo e tentenna. Morey, nel frattempo, si fa raccontare tutta la verità da Serra sulla sua corruzione e si dice pronto ad aiutarlo. Fatima, infine, temendo per la propria vita, su consiglio delle amiche, decide di scappare. Morey, così, organizza una fuga romantica a Madrid ma Khaled riesce a distogliere Fatima dal suo intento minacciando la sua famiglia.

