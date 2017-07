LA PAPESSA/ Su Canale 5 il film con Johanna Wokalek e David Wenham (oggi, 16 luglio 2017)

La papessa

LA PAPESSA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST

Una pellicola di genere storica con il titolo originale Die Papstin. Una produzione internazionale del 2009 che ha visto in prima fila anche l’Italia per una pellicola diretta dal regista Sonke Wortmann, con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Donna Woolfolk Crosse. Nel cast sono presenti Johanna Wokalek, David Wenham, John Goodman e Anatole Taubman. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA WORTMANN

Il film è ambientato nell'814 d.c. e narra la storia di una donna di nome Johanna (Johanna Wokalek) che vive la sua vita con poco entusiasmo e che sin da piccola appare opporsi al suo destino già segnato, sposarsi e avere dei figli. Johanna proviene da una famiglia molto rigida con regole severe e profonda legata alla Chiesa Cattolica, ciò nonostante decide di seguire quelle che sono le proprie aspirazioni e così inizia a frequentare la scuola cattedrale di Dorstadt.

Proprio in queste circostanze che Johanna si imbatte in un bellissimo ed affascinante nobile che è alla corte del vescovo. Si tratta di Gerold (David Wenham), con cui Johanna dapprima instaura un forte legame di amicizia, ma poi sentendosi molto attratta da lui finisce per innamorarsene. Tuttavia a causa della guerra di secessione Gerold è costretto a partire per il fronte, Johanna è profondamente turbata da questo improvviso allontanamento dell’uomo che ama così decide di pensare un po’ al suo futuro.

È consapevole però che il fatto di essere donna le impedisce di seguire la vita che realmente desidera, è a questo punto che medita di travestirsi da uomo, divenendo Frate Giovanni Anglicus ed entrando all’interno dell’abbazia di Fulda come monaco benedettino. Da questo momento in poi inizia la sua nuova vita che porterà Johanna a vestire importanti cariche ecclesiastiche fino al soglio pontificio. Nel frattempo però la Papessa scopre di aspettare un figlio da Gerold, per lei una notizia scioccante e la preoccupazione di non farsi scoprire. Insieme a Gerold decidono allora di scappare, ma quando alcune persone offendono la Papessa e Gerold li sfida a duello, inizia il vero declino di Johanna.

Gerold muore in combattimento, mentre la Papessa a causa di un aborto spontaneo muore per emorragia. Nel frattempo Anastasio che da sempre era stato contrario alla Papessa, scrive una cronologia di tutti i Papi omettendo Johanna per evitare che la Chiesa ricordasse un simile imbarazzante episodio. A narrare l’intera pellicola sarà un anziano vescovo che in realtà è una donna di nome Arnalda, amica di Johanna che aveva deciso di seguire le sue orme.

