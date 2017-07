LA PIU' GRANDE STORIA MAI RACCONTATA/ Su La7 il film con Max von Sydow (oggi, 16 luglio 2017)

La più grande storia mai raccontata

LA PIU' GRANDE STORIA MAI RACCONTATA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST

Un film storico del 1965 prodotto negli Stati Uniti e diretto da George Stevens, che ricalca la storia di Gesù Cristo attraverso i quattro Vangeli e che inizia subito dopo la nascita del Messia. Un cast di stelle partecipò alla pellicola, nella tradizione dei kolossal Hollywoodiani degli anni Sessanta, Max von Sydow (il protagonista, Gesù), Charlton Heston (Giovanni il Battista), Claude Rains (Re Erode), Telly Savalas (Ponzio Pilato), David McCallum (Giuda Iscariota), Dorothy McGuire (Vergine Maria), José Ferrer (Erode Antipa), Abraham Sofaer (Giuseppe d'Arimatea), Marian Seldes (Erodiade) e Donald Pleasence (L'Eremita Nero Satana). Una vera e propria parata di stelle. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA GEORGE STEVENS

Il film inizia a narrare la storia di Gesù Cristo dal momento dell'arrivo dei Re Magi, dopo la nascita del Salvatore a Betlemme. Le prime fasi della vita di Gesù vengono ricostruite con grande perizia, a partire dall'ira funesta del Re Erode il Grande, che decide di uccidere tutti i primigeniti, mentre successivamente Gesù viene battezzato, una volta scampato al pericolo, nel fiume Giordano. C'è un grande fermento politico nello sfondo delle vicende, con la rivolta dei Giudei successiva alla morte di Erode. Vengono raccontate la morte di Giovanni Battista e i primi miracoli di Gesù, a partire dalla resurrezione di Lazzaro. Gesù entra in maniera trionfale a Gerusalemme, e inizia ad essere riconosciuto come il Messia e predica assieme ai suoi Dodici Apostoli.

La situazione però diventa drammatica dopo il tradimento di Giuda Iscariota. Vengono riprodotti con grande intensità il momento della preghiera nel Getsemani, l'arresto e il processo con Ponzio Pilato che rinuncia a porgere a Gesù la sua unica possibilità di salvezza. Dopodiché inizia la passione con il calvario e la crocifissione, la sepoltura e la resurrezione dal sepolcro, con l'annuncio del ritorno in vita agli Apostoli. Non mancano scene cardine come l'Ultima Cena e il dialogo con i ladroni durante la crocifissione, la figura di Gesù Cristo viene ammantata di umanità ma al tempo stesso rappresenta una fotografia solenne di quella che è stata la figura del Messia, con scene di grandissimo impatto visivo.

