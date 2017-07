LE IENE/ Su Cielo il film con Harvey Keitel e Tim Roth (oggi, 16 luglio 2017)

Le Iene

Una pellicola d'azione e thriller che è stata realizzata nel 1992 con il titolo originale Reservoir Dogs. Il regista, Quentin Tarantino, esordì alla direzione di un lungometraggio proprio grazie a questo film. Le Iene incorpora tutte le caratteristiche e gli elementi rinvenibili nei futuri film del famoso regista americano. Per via delle numerose scene violente nel nostro Paese la visione del film venne vietata ai minorenni, il budget con cui venne prodotto il film Le Iene non superava i 30 mila dollari, gran parte dei fondi vennero impiegati per gli abiti dei protagonisti, che furono disegnati da Agnes B. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA QUENTIN TARANTINO -

Joe Cabot è un un pericoloso criminale di Los Angeles, in combutta con suo figlio e sei ladri di professione compone un gruppo, con l'intenzione di mettere a segno una rapina ed appropriarsi di un'ingente carico di diamanti. I membri del gruppo non devono stringere rapporti d'amicizia tra loro, non rivelando nemmeno il proprio nome. Ad ogni criminale viene assegnato il nome di un colore. La rapina si trasforma però in una vera e propria carneficina. La gang innesca una tremenda sparatoria mietendo vittime a caso.

Per riuscire a seminare i poliziotti, i sei criminali decidono di dividersi, mettendo comunque al sicuro i diamanti. Mr Brown e Mr Blue vengono uccisi nello scontro a fuoco con la polizia. Mr Pink riesce a fuggire con la refurtiva, mentre White e Orange scappano a bordo di una macchina. I quattro superstiti della banda si ritrovano nel loro covo. Pink insinua che qualcuno abbia avvisato la polizia della rapina e poco dopo l'arrivo di Mr Blonde, iniziano a seviziare il poliziotto tenuto in ostaggio per estorcergli il nome della presunta talpa. Mentre Pink e White si allontanano per recuperare i diamanti, Orange uccide Mr Blonde e salva il poliziotto. In realtà anche Mr Orange fa parte della polizia.

Secondo il piano di Orange, quando Joe e suo figlio faranno ritorno al covo, i criminali verranno arrestati. Ma la situazione si complica quando Joe capisce il doppio gioco dell'infiltrato e lo minaccia con un pistola. Viene così a scatenarsi una tremenda sparatoria in cui sopravvivono, seppur in fin di vita, sia Orange che White. Nell'intervallo di tempo impiegato dalla polizia per irrompere nell'edificio, Orange rivela a White di essere l'infilitrato. Quest'ultimo, incredulo ed accecato dalla rabbia verso colui che credeva essere un amico, punta la sua pistola alla testa di Orange.

