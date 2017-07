MARIO TESSUTO/ Smentita la notizia della sua scomparsa torna in tv (Una serata bella per te, Bigazzi)

Una serata bella per te, Bigazzi Su Rete 4

MARIO TESSUTO, PROTAGONISTA DI UNA FAKE NEWS (UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI)

Ospite della trasmissione Una serata bella per te dedicata a Giancarlo Bigazzi, ci sarà anche il cantante italiano Mario Tessuto. E’ stato recentemente al centro di una fake news che lo vedeva essere scomparso, ma la notizia è stata prontamente smentita.

LA CARRIERA: QUEL DUETTO CON ORIETTA BERTI

Mario Tessuto, figlio di una coppia di operai, nasce a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nel 1944 con il nome di Mario Buongiovanni. In tenera età il piccolo Mario si trasferisce per questioni lavorative a Milano, dove inizia a coltivare la sua passione per la musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, chitarrista dei Camaleonti. Ed è in questo periodo, quando era ancora adolescente, che il giovane Mario viene notato da Mili del Prete, collaboratore di Celentano, che gli propone un contratto discografico con la stessa etichetta del "molleggiato". A questo periodo, dunque, risale il suo esordio e la scelta del nome d'arte. Il passaggio all'etichetta Jaguar Records segna anche l'incisione del suo primo singolo, Love me Please love me, grazie a cui riesce a partecipare all'edizione del Cantagiro del 1966, a 22 anni.

Il talento è in questi anni che inizia a venire fuori e a farsi notare in maniera concreta, ma per il successo bisogna attendere al 1968, quanto partecipa inaspettatamente ad una nuova edizione del Cantagiro ed ottiene grandi consensi con il brano Ho scritto fine. Il 1969 è la volta di Lisa dagli occhi blu, che diventerà uno dei suoi brani più popolari, scritto proprio da Giancarlo Bigazzi. Il brano ottiene il secondo posto ad Un disco per l'estate del 1969 e diventa contemporaneamente una delle hit più vendute dell'anno. Nel 1970, così, Orietta Berti lo vuole in duetto per la partecipazione al festival di Sanremo, ma il brano Tipitipiti, non ottiene grande fortuna. Nello stesso anno, insieme ai suoi amici Mogol e Battisti, partecipa alla celebre cavalcata da Roma a Milano. La carriera di Tessuto proseguirà a fase alterne per tutti agli anni Novanta e Ottanta, mentre negli ultimi anni ha accusato un rallentamento ed un'uscita dalle scene.

