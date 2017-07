MI PRESENTI I TUOI?/ Su Italia 1 il film con Dustin Hoffman (oggi, 16 luglio 2017)

Mi presenti i tuoi?

MI PRESENTI I TUOI?, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST -

Dopo quattro anni dall'uscita di Ti presento i miei, nel 2004, il regista Jay Roach cercò di bissare il successo della prima pellicola con un sequel dal titolo Mi presenti i tuoi?. Nel cast sono presenti gran parte degli attori protagonisti del primo film con le aggiunte di Dustin Hoffman e Barbara Streisand. Grazie alla scia di successo creata dal prequel, Ti presento i miei, anche Mi presenti i tuoi? è riuscito a far colpo, positivamente, su pubblico e critica. La pellicola si è infatti aggiudicata diversi premi internazionali come un MTv Movie Awards nel 2005. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON BARBARA STREISAND E DUSTIN HOFFMAN

- Continuano le disavventure di Gaylord Fotter che, dopo aver conquistato con gran difficoltà la fiducia dei genitori di Pam Byrnes, riesce finalmente a realizzare il sogno sposando la donna che ama. Ma all'orizzonte sono pronte ad aspettarlo nuove difficoltà. Oltre a dover continuare a rimanere nelle grazie del suocero, senza combinare pasticci come successo nel primo film, i suoi genitori dovranno conoscere quelli di Pam. La situazione diventa fin da subito grottesca per via delle forti differenze tra le due famiglie. Jack e Dina, i genitori della sposa sono fortemente tradizionalisti mentre, al contrario, i genitori di Gaylord si presentano come una coppia particolare e fuori dalle righe. Greg, il padre, è un casalingo. Bernie, la madre, è invece sessuologa di professione ed estremamente predisposta a dispensare giudizi ed i propri pensieri senza alcun filtro. Il padre di Pam, inoltre, ospite della famiglia di Gaylord farà grande fatica ad accettare regole ed uno stile di vita che non appartiene alla sua tradizione e dovrà, in qualche modo, adattarsi. Ma come accade anche nel prequel, tra mille disavventure e gag comiche, entrambe le famiglie decideranno di accantonare i rispettivi difetti e rispetteranno il desiderio d'amore dei propri figli.

© Riproduzione Riservata.