Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 15 luglio 2017

L'OROSCOPO IN PILLOLE

Domenica 16 luglio, giornata particolarmente positiva per l’Oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni del Leone, della Bilancia e dei Pesci, che saranno pervasi da un’energia di tipo particolare. Il Leone in particolare avrà davvero tutte le stelle a proprio favore, la Bilancia dovrà sfruttare un momento positivo che arriverà fino alle porte dell’autunno, i Pesci continueranno a crescere dopo un momento complicato. Gemelli e Toro chiamati a confrontarsi con problemi portati avanti per troppo tempo, così come i Pesci potranno avere faccia a faccia risolutivi soprattutto per quanto riguarda il campo sentimentale. Anche per lo Scorpione all’orizzonte c’è una verifica sentimentale estremamente importante. Sagittario e Acquario hanno vissuto una settimana, o una parte di essa, particolarmente pesante ma la situazione nel weekend sarà in netto miglioramento. Ariete chiamato a ripartire da ripartire da zero su molti versanti, mentre Cancro e Vergine saranno chiamati a recuperare il tempo perduto e a superare ostacoli.

I SEEGNI DI ARIA: BILANCIA, ACQUARIO, GEMELLI

Quella di domenica 16 luglio sarà la giornata della verità per i Gemelli: se c’è un ex che crea problemi o una discussione con qualcuno che non molla la presa, ci potrà essere nervosismo ma ci potrà essere finalmente un chiarimento definitivo. Certe situazioni di lavoro non possono regalare sempre equilibrio, l’equilibrio si può trovare in noi stessi e nel rapporto con gli altri. Per la Bilancia ccasioni da sfruttare, un po’ come quando al supermercato quando ci sono delle offerte a termine. Se c’è qualcosa da non va bisogna agire adesso, se c’è da costituire un’impresa, un accordo, se nell’ambito del lavoro deve arrivare una risposta non c’è da fare i diplomatici e i superiori, ma pretendere ciò che spetta entro la prima metà di ottobre. Per l’Acquario Giugno è stato un mese pesante, ma luglio è migliore: bisogna riscoprire il senso dell’amore, ritrovare un desiderio perduto. Questa di domenica è una giornata importante e tutti quelli che hanno voglia di innamorarsi devono essere meno diffidenti perché con stelle buone si possono fare incontri buoni.

I SEGNI DI ACQUA: SCORPIONE, CANCRO E PESCI

Per il Cancro qualche piccolo dilemma, a causa di fatica e stanchezza. Ritrovare ottimismo è facile ma in modo alternato, perché il Cancro è un segno che a volte si sveglia con grande positività, altre volte è ombroso senza far capire agli altri perché è di cattivo umore. Per la selezione del lavoro c’è un cambiamento, ma anche un ostacolo da superare. Per lo Scorpione un cielo bello per tutti coloro che dovranno compiere passi avanti verso il futuro, un futuro che tra ottobre e dicembre regalerà sorprese. Dopo un 2016 pesante per le questioni personali c’è un bel recupero ed una bella verifica da fare in tema sentimentale. Agosto sarà il mese degli incontri e della verifica di alcuni rapporti. Una domenica brillante in vista per i Pesci, avvisaglie di recupero per chi ha progetti, aziende e vuole cambiare. Scelte particolari in vista: chi si sposa, chi avrà un figlio, chi se ne andrà con un altra persona. Scelte apparentemente molto diverse ma che hanno un denominatore comune: il successo, la soddisfazione. Qualsiasi cosa si desideri fare si può fare dettando le proprie condizioni. C’è bisogno di relax, ma sarà un mese particolare per le coppie fortemente in crisi da tempo, è arrivato il momento dei chiarimenti e le pause di riflessioni vanno chiarite.

I SEGNI DI FUOCO: ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

Per l’Ariete la confusione deriva dal fatto che bisogna ripartire da zero, come se si fosse fatta tabula rasa di alcuni progetti, per propria scelta o per scelta di qualcun altro. E’ normale che chi esce da una storia sentimentale stia vivendo una situazione di stallo, ma le stelle sono migliori e se c’è stata una separazione è ora di cominciare a pensare a un nuovo amore. Per il Leone sarà una giornata con quella grande energia che è un po’ mancata all’inizio della settimana: anche chi ha vissuto un conflitto tra lunedì e martedì ora è più libero. Segno affascinante con Luna, Mercurio, Venere, Giove, tutti favorevoli e sei molto convincente. Attenzione a limitare l’entusiasmo e le spese per progetti che non dovranno essere faraonici. Il Sagittario ha la netta sensazione di stare meglio, per l’amore agosto sarà migliore rispetto al mese di luglio. Il Sagittario avrà voglia di evadere, esplorare nuovi orizzonti. Solo chi si chiude in casa e continua a fare cose che non ama può risentire di disagi e manifestare una forte insofferenza.

I SEGNI DI TERRA: CAPRICORNO, VERGINE E TORO

Per il Toro omenica utile, negli ultimi tempi ci sono stati dei fastidi e si può essere stati giudicati troppo bruschi, ma il Toro è brusco quando sente di essere preso in giro. Luglio sarà un mese importante ma lo sarà ancora di più agosto, per chi dovrà compiere delle scelte importanti nella sua vita, soprattutto le giovani coppie che dovranno però valutare al meglio la propria condizione economica. Per la Vergine giornata rassicurante dopo una parte centrale della settimana pesante. Momento ideale per le amicizie e per l’amore, ma le nuove storie dovranno essere considerate e confermate ad agosto. Va bene lasciare spazio alle emozioni, ma sarà importante non fare il passo più lungo della gamba. Chi ha una bella storia in corso ad agosto penserà ad un figlio, ad una casa, ad un cambiamento. Il Capricorno quando ha dei problemi finisce per non parlare e sta per conto suo. Potrebbe essere una domenica ombrosa: chi lavora la domenica dovrà stare più tranquillo perché sarà una giornata sotto stress.

