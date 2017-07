ROMINA POWER/ A 16 anni avevo provato tutto. Ylenia e divorzio da Al Bano i dolori più grandi della mia vita

Romina Power e Albano Carrisi (Foto: da Wikipedia)

ROMINA POWER, DALL'INFANZIA A YLENIA E AL BANO

Romina Power ha ripercorso la sua vita e la sua carriera in una lunga intervista: dal dolore per la scomparsa di sua figlia Ylenia alla separazione da Al Bano Carrisi. Ha parlato anche della sua infanzia movimentata: «Prima dei sedici anni avevo fatto di tutto. Ora si capisce meglio perché quando ho incontrato Al Bano Carrisi, avevo solo il desiderio di sposarmi, di calmarmi, di fare figli?». L'attrice e cantante ha poi parlato del dolore più grande della sua vita, la scomparsa di sua figlia, cogliendo l'occasione per una tiratina di orecchie ai giornalisti: «Continuano a rivangare quell’episodio per me dolorosissimo, ma nessuno indaga sul fatto che ogni anno a New Orleans spariscono centinaia di ragazze. Perché non fate luce su questo invece di speculare sul dolore?». L'altra grande sofferenza della sua vita è stata il divorzio: «L'ho vissuto malissimo, come una sconfitta. Perché credevo molto nel matrimonio. Però i miei figli mi sono stati molto vicini», ha spiegato nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

NO A SERGIO LEONE: "DOVEVO SPOGLIARMI"

Dal depuratore ad Al Bano Carrisi: parla a ruota libera Romina Power, partendo dalla decisione di farsi suora. Aveva nove anni quando ebbe quello che definisce «una sorta di raptus mistico per il cristianesimo». Vedeva tranquillità nelle suore, una pace che non ha mai smesso di cercare. Ora ci prova con la meditazione e vivendo alcuni mesi nel deserto degli Stati Uniti, vicino a Los Angeles. Alla fine Romina Power non prese i voti e a tredici anni girò il suo primo film. Provò a tornare in collegio, ma la scuola non l'ammise dopo la fine delle riprese: «Furono inflessibili. Presi allora a fare un film dopo l’altro, sentivo che il mio destino era segnato». Romina Power non si è mai pentita della scelta di recitare, né del no che anni dopo rifilò a Sergio Leone, che la voleva in C'era una volta in America: «Dovevo spogliarmi: ero sposata, avevo due figli piccoli. Rifiutai. Peccato che poi quella scena sia stata tagliata».

I CONCERTI CON AL BANO E IL GOSSIP

Romina Power poteva andare a Hollywood, ma si dice felice di non averlo fatto. «Non avrei retto molto», ha ammesso l'attrice e cantante. No, non è una questione da volpe e uva, perché ricordava le difficoltà di suo padre. «È un tritacarne. Mia madre impedì che a tredici anni mi facessero un contratto lungo perché ricordava la vita terribile che faceva papà, Tyrone Power, incatenato a una casa di produzione, con mille lacci e clausole burocratiche». Dal passato al futuro: quando smetterà di cantare? «Quando smetterà anche Al Bano», risponde Romina Power, che è tornata in tournée con l'ex marito. L'idea è stata di un impresario russo, del resto Al Bano era convinto che avrebbe rifiutato la proposta. Lei ha deciso di sorprenderlo, quindi ha accettato. Del resto la carriera di cantante è redditizia, quindi può coltivare le sue passioni, come la scrittura e la pittura. Fermata sul presente e sul suo stato sentimentale: non è fidanzata. «Stavolta ho gabbato io i giornalisti: mi sono fatta fotografare con un amico statunitense, poi, per scherzo, ho messo lo scatto su Instagram scrivendo sotto: "Non ci nascondiamo più" e ho aggiunto un piccolo cuore. Ci sono cascati tutti, ma lo sa perché? Oggi si fa fatica a immaginare che una donna non più giovanissima, quasi nonna, possa stare bene da sola. Ma io sono appagata così».

© Riproduzione Riservata.