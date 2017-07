SCUOLA DI POLIZIA/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg (oggi, 16 luglio 2017)

Scuola di polizia

SCUOLA DI POLIZIA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST

Una pellicola comica che è stata diretta da Hugh Wilson nel 1984. E' il primo film della saga di Scuola di Polizia e narra le bizzarre e comiche vicende di un'accademia di polizia americana. Nel cast ci sono Steve Guttenberg, G.W. Bailey, Kim Cattrall, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes e Andrew Rubin. Il film Scuola di polizia venne girato in soli quaranta giorni nel corso dei quali uno stuntman si ruppe una gamba per via di una caduta accidentale. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA WILSON

Le nuove regole fissate dall'accademia di polizia permettono praticamente a tutti di arruolarsi, a prescindere dalla stazza o dall'età. Ed ecco che tra i nuovi cadetti appaiono elementi singolari e molto particolari come un presunto medico che riesce a ricreare suoni della vita reale con il suo uso della bocca, un inguaribile seduttore che seduce le donne con il suo accento spagnolo, una belle e seducente ragazza proveniente da una famiglia nobile ed un ragazzo incline a non seguire le regole. Quest'ultimo, ladruncolo da quattro soldi, è stato sempre protetto dal sergente Reed, grande amico di suo padre. Dopo l'ennesimo pasticcio combinato da Carey Mahoney, Reed non lo scagiona e gli impone di arruolarsi.

L'obiettivo del giovane e di farsi cacciare il prima possibile dall'accademia. Tuttavia, in poco tempo, stringe dei forti legami con gli altri cadetti, diventandone il leader. Mahoney cambierà il suo piano di abbandonare l'accademia dopo che Karen, la cadetta bella ed affascinante, si dimostrerà interessata a lui. Nel frattempo i cadetti decidono di dar vita ad un party. Il terribile tenente Harris ha intenzione di sorvegliare la festa inviando al party le sue due reclute preferite.

Ma Mahoney li depista dando loro un indirizzo sbagliato e facendoli infiltrare all'interno di un bar gay, dove vengono circondati da alcuni ballerini del locale e costretti a ballare un lento. I giorni passano ed i cadetti migliorano sempre più fino a che un giorno arriva la loro vera occasione per dimostrare quanto valgono. Vengono infatti inviati in città a supportare diverse pattuglie di agenti dopo che diverse gang locali hanno iniziato a seminare il panico tra la popolazione. Per un errore tutti i cadetti finiscono per ritrovarsi nel bel mezzo della rivolta popolare. Harris viene rapito, mentre Mahoney cerca di di liberarlo. Nel finale i cadetti riescono in qualche modo ad essere d'aiuto e Mahoney si aggiudica una medaglia per il suo tentativo di salvare il compagno.

