SETTE DONNE PER UNA STRAGE/ Su Rete 4 il film con Adriana Ambesi (oggi, 16 luglio 2017)

SETTE DONNE PER UNA STRAGE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST - Sette donne per una strage, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 16 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere western che è stata realizzata nel 1967 dal regista Gianfranco Parolini, con nel cast Adriana Ambesi, Anne Baxter, Rossella Como, Perla Cristal, Christa Linder, Maria Mahor, Maria Perschy, Gustavo Rojo e Luis Prendes, è stato sceneggiato da Mike Ashley e Werner Hauff. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SETTE DONNE PER UNA STRAGE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film narra le avventure di sette donne ai confini tra Stati Uniti e Messico, sfuggite a un sanguinoso attacco Apache ai danni di una carovana che saranno costrette a fuggire continuamente dalle grinfie dei predoni pellerossa, attraverso territori pericolosi. Sette donne risultano le uniche superstiti di una strage perpetrata dagli Apache di Nuvola Bianca e di suo fratello Popé nei confronti di una carovana. La loro fuga le conduce verso territori infestati dai pellerossa, infatti ben presto gli Apache cominceranno a seguire le loro tracce decisi a catturarle. Nascono diversi scontri in cui le donne imparano a difendersi da sole grazie anche all'astuzia.

Una di loro, però, viene rapita da Popé e poco dopo le compagne troveranno il suo cadavere martoriato. Il terrore allora incombe sulle sei eroine, sono disperate e non sanno come riuscire a sopravvivere in quel territorio così ostile indifese come sono e minacciate da guerrieri sanguinari e senza scrupoli. L'unica soluzione quindi, resta quella di auto-addestrarsi per imparare a combattere come uomini, cercando di vincere la sensazione di inferiorità che una donna può avvertire davanti agli uomini in uno scontro fisico.

Inoltre devono necessariamente continuare ad usare la massima astuzia, adottare espedienti per preparare agguati ai nemici, usufruendo di tutte le risorse che hanno a loro disposizione e che possono mettere in comune. Gli Apache sono guerrieri altrettanto abili, ma loro riescono a superare trabocchetti e agguati. La situazione tornerà a farsi disperata quando, a un certo punto, incontreranno un cowboy che le sosterrà fino all'ultimo scontro con i pellerossa.

