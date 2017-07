SIMONE SUSINNA E MARIANA RODRIGUEZ / Gossip: la nuova coppia dell'estate? “Ci piacciamo tantissimo!”

Mariana Rodriguez e Simone Susinna

PROVE TECNICHE DI RELAZIONE SERIA, LEI SI CONFESSA

Simone Susinna, così come Mariana Rodriguez, sono stati tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Entrambi, hanno sollevato molte polemiche, tra bellezza spiccata, presunti flirt e litigi. Simone per esempio, in Honduras ha intrapreso prima un'amicizia con Giulia Calcaterra e poi ha raggiunto una forte intesa con Malena che, almeno inizialmente, sembrava molto presa dal modello siciliano. Lui di contro, ha giocato il ruolo del "bello e impossibile". Mariana invece, chiusa nella Casa di Cinecittà con altri Vip, ha sollevato l'ira funesta di Valeria Marini, che sembrava "odiarla" in ogni modo. La ragazza inoltre, durante la permanenza della residenza spiata 24h su 24, aveva intrapreso un'amicizia molto affiatata con Stefano Bettarini, da sempre “preda numero uno” della burrosa showgirl sarda che non accettava nemmeno la competizione tra le due. I due giovani modelli attualmente, sono finiti al centro del gossip per via di una frequentazione che potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più. Così come rivela il settimanale "Nuovo", la loro conoscenza sarebbe in via di sviluppo: "Voglio andare con i piedi di piombo e fare un passo alla volta. Sono uscita da pochissimo da una storia importante e perciò voglio stare attenta a quello che faccio. Per ora ci stiamo godendo questa bella amicizia, assaporandola giorno per giorno. Poi chissà... Diciamo che io e Simone siamo un po' più che amici. A noi piace definirci single ma non troppo", ha confidato lei.



Le possibili solide basi per una storia d'amore però, sembrerebbero esserci tutte anche se Mariana Rodriguez ha palesato una certa cautela condivisibile: "Mi sembra ancora troppo presto per parlare di un sentimento così forte: mi sentirei imbarazzata nel definire il nostro rapporto una storia d'amore”, ha confessato. Di seguito però, in sincerità ha dichiarato che: “C'è sicuramente attrazione e ci piacciamo tantissimo ma è da poco tempo che ci frequentiamo. Per adesso pensiamo solo a conoscerci bene e poi il destino farà il suo corso".

© Riproduzione Riservata.