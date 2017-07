STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La Papessa e Mi presenti i tuoi? (domenica, 16 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 16 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, domenica 16 luglio 2017, la programmazione dei canali Mediaset è stata ben organizzata per riuscire a soddisfare ogni esigenza del pubblico di casa, ma vediamo velocemente cosa ci aspetta stasera sulle reti del Biscione. La Papessa è il film drammatico proposto da Canale 5 e probabilmente avrà lo share più alto nella prima serata di domenica 16 luglio 2017. Ci sarà anche una notevole offerta di telefilm tra cui Il principe - Un amore impossibile e Rush Hour in seconda serata su Canale 5 e Italia 1, The Night Shift su La 5 e Close to Home su Top Crime. I canali Mediaset punteranno molto anche sui film. Andranno in ona Mi presenti i tuoi? su Italia 1, Una storia vera su Iris, Il signore degli anelli - Le due torri su Italia 2 e Doraemon - Il regno delle nuvole su Boing. È prevista anche la messa in onda di due programmi musicali, Una serata bella per te, Bigazzi! su Rete 4 e Festivalbar finali su Mediaset Extra.

Su Canale 5 alle 21.10 viene trasmesso il film drammatico La Papessa ed è interpretata da Johanna Wokalek mentre la direzione della regia è stata affidata a Sonke Wortmann, il film è nato da una collaborazione nel 2009 tra Germania, Spagna, Regno Unito e Italia. È una produzione spagnola invece la serie Il principe - Un amore impossibile trasmessa in seconda serata sempre su Canale 5. Si tratta di un telefilm poliziesco in cui un agente dei servizi segreti deve fronteggiare la minaccia del terrorismo islamico. La commedia Mi presenti i tuoi? con Jack Nicholson e Ben Stiller, in onda in prima serata su Italia 1, è il seguito del fortunato Ti presento i miei. Successivamente su Italia 1 sarà trasmesso un episodio del telefilm poliziesco Rush Hour nel quale si assiste alle indagini di una coppia di detective dei distretti di polizia di Los Angeles e di Hong Kong. Nel corso del programma musicale Una serata bella per te, Bigazzi! su Rete 4 si esibiranno Marcella Bella e altri cantanti italiani.

Il concerto è dedicato all'autore di Montagne Verdi, Lisa dagli occhi blu e altre canzoni del passato. La5 propone il telefilm drammatico a tema medico The Night Shift ambientato nel pronto soccorso del San Antonio Memorial Hospital. Su Mediaset Extra verrà replicata la finale del Festivalbar del 2003. Una storia vera è il titolo del film di David Lynch che andrà in onda su Iris. Nel film viene narrata la storia vera di un anziano che ha fatto un viaggio di sei settimane a bordo di un trattorino tagliaerba per fare visita al fratello che ha avuto un infarto.

Su Italia 2 sarà trasmesso Il signore degli anelli - Le due torri, seconda parte della trilogia fantasy di Peter Jackson tratta dal romanzo di Tolkien. Close to Home - Giustizia ad ogni costo in onda su Top Crime è una serie poliziesca di genere giuridico. La protagonista è un'avvocatessa che ricomincia a esercitare la professione dopo avere avuto un figlio. Nel film d'animazione Doraemon - Il regno delle nuvole trasmesso su Boing, Nobita chiede al gatto Doraemon di creare il Paradiso.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Una vita, telenovela

Canale 5 ore 23.11 Il principe - Un amore impossibile, telefilm

Italia 1 ore 21.15 Mi presenti i tuoi?, film

Italia 1 ore 23.40 Rush Hour, telefilm

Rete 4 ore 21.30 Una serata bella per te, Bigazzi!, musica

Rete 4 ore 01.15 TG4 - Night News, informazione

La 5 ore 21.10 The Night Shift, telefilm

Mediaset Extra ore 21.15 Festivalbar finali, musica

Iris ore 21.00 Una storia vera, film

Italia 2 ore 21.10 Il signore degli anelli - Le due torri, film

Top Crime ore 21.10 Close to Home - Giustizia ad ogni costo, telefilm

Boing ore 20.30 Doraemon - Il regno delle nuvole, film

