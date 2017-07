STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 3 (domenica, 16 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 16 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, domenica 16 luglio 2017, il palinsesto realizzato dalle reti Rai, prevende un vasto assortimento di programmi che di certo sapranno intrattenere il pubblico di casa. In lista sono presenti fiction, campiobato di formula 1, film,documentari e cabaret senza dimenticare gli aggiornamenti dei Tg. Ma vediamo cosa ci aspetta stasera. Rai Uno proporrà il telefilm Un passo dal cielo 3, Rai Due trasmetterà il Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Le ottime prestazioni della Ferrari di Vettel in questa stagione renderanno sicuramente il GP d'Inghilterra la trasmissione più vista delle reti Rai. Il fine settimana all'insegna dello sport sarà completato su Rai Due dalla messa in onda della Domenica sportiva estate con servizi sull'automobilismo, sul calcio e sugli altri sport.

I film trasmessi dalle reti Rai saranno The Reach - Caccia all'uomo su Rai Tre, Crush su Rai 4 e La miliardaria su Rai Movie mentre su Rai 5 e Rai Premium andranno in onda rispettivamente il documentario Coast Australia e lo spettacolo di cabaret Made in Sud. In seconda serata su Rai Uno e Rai Tre ci sarà l'informazione dello Speciale TG1 e del TG3. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Nella puntata di Un passo dal cielo 3 trasmessa su Rai Uno, Pietro viene processato per avere ucciso nella puntata precedente uno degli assalitori di Natasha. Chiuso in carcere cerca comunque di aiutare le autorità a svolgere le indagini sull'aggressione. In seconda serata su Rai Uno ci sarà la rubrica di approfondimento Speciale TG1. Nel Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 in onda in differita su Rai Due alle 21.05 si rinnoverà la sfida fra la Ferrari di Sebastian Vettel che conduce la classifica piloti con 171 punti e la Mercedes di Lewis Hamilton staccato di 20 punti. Il Gran Premio sarà seguito dalla Domenica sportiva estate alle 23.00. La Formula 1 e il calciomercato saranno gli argomenti principali della trasmissione. The Reach - Caccia all'uomo trasmesso su Rai Tre è un thriller ambientato nel deserto del Mojave. Il protagonista è una guida che si mette nei guai accompagnando un ricco uomo d'affari a caccia nel deserto. A

nche Crush in onda su Rai 4 è un film di genere thriller. Il documentario Coast Australia in programmazione su Rai 5 è ambientato nel porto di Sydney, dove un gruppo di esperti studia la geologia del luogo e la storia coloniale della città di mare australiana. Sophia Loren è la protagonista del film La miliardaria in onda su Rai Movie, tratto dall'omonima commedia di George Bernard Shaw. Il film prende il via da una bizzarra volontà testamentaria del defunto papà dell'ereditiera Epifania Ognissanti di Parerga. Il testamento prevede che l'ereditiera possa sposarsi solo con un aspirante coniuge che riesca in soli tre mesi a guadagnare 15.000 sterline partendo da un capitale di appena 500 sterline. Rai Premium trasmetterà la replica dell'ottava edizione dello spettacolo di cabaret Made in Sud condotto da Gigi D'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Un passo dal cielo 3, telefilm

Rai Uno ore 23.40 Speciale TG1, informazione

Rai Due ore 21.05 F1 Campionato Mondiale 2017 Gran Premio d'Inghilterra, sport

Rai Due ore 23.00 La domenica sportiva estate, sport

Rai Tre ore 21.10 The Reach - Caccia all'uomo, film

Rai Tre ore 22.50 TG3, informazione

Rai 4 ore 21.05 Crush, film

Rai 5 ore 21.15 Coast Australia, documentario

Rai Movie ore 21.20 La miliardaria, film

Rai Premium ore 21.20 Made in Sud, cabaret

