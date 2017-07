THE REACH - CACCIA ALL'UOMO/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 16 luglio 2017)

The Reach - Caccia all'uomo

THE REACH - CACCIA ALL'UOMO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA'

Una pellicola di genere thriller del 2005 diretta da Jean Baptiste Leonetti (Carrè blanc, Les pays des ours) ed interpretata da Michael Douglas (Un giorno di ordinaria follia, All'inseguimento della pietra verde, Ant-Man), Jeremy Irvine (Warhorse, Fallen, Stonewall) e Hanna Mangan-Lawrence (Containment, The reckoning, X - Night of vengeance). Protagonisti indiscussi della pellicola sono Michale Douglas, che con il suo sguardo gelido interpreta perfettamente il ruolo del ricco cacciatore di uomini, e soprattutto il deserto del Mojave, in Nevada, a cui sono dedicate numerosissime inquadrature panoramiche e che finisce per essere molto di più di una semplice location. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON MICHAEL DOUGLAS

Ben (Jeremy Irvine) conosce alla perfezione il deserto del Mojave e per lavoro accompagna i turisti che intendono attraversarlo. Proprio il giorno in cui Ben viene lasciato dalla fidanzata, partita per un'Università che lui non può permettersi, viene ingaggiato da un ricco uomo d'affari, Madec (Michael Douglas) per fargli da guida in una caccia al muflone. Madec è infatti un cacciatore ed intende aggiungere anche questo trofeo alla sua collezione. Ben è un amante della natura e controlla sempre scrupolosamente tutti i permessi di caccia delle persone che accompagna, mentre Madec è un affarista senza scrupoli che ha ottenuto le sue autorizzazioni a suon di mazzette. Fra i due si instaura quindi fin da subito un clima teso. La battuta di caccia prende quasi immediatamente una piega sinistra quando Madec uccide accidentalmente un uomo che stava nascondendo qualcosa nel deserto. Per nascondere l'incidente e farla franca di fronte alla legge Madec ha bisogno della collaborazione di Ben. Quest'ultimo viene così coinvolto in una situazione che si trasformerà presto in un vero incubo, cn la guida tramutata suo malgrado in preda. Madec infatti non ha nessuna intenzione di accettare un rifiuto da parte del ragazzo, e Ben rappresenta per l'uomo d'affari uno scomodo testimone.

