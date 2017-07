Temptation Island 2017/ Anticipazioni, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo si sposano? Spunta una nuova prova

Temptation Island 2017

Temptation Island 2017: Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo si sposano? Spunta una nuova prova

Lunedì andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e a pochi appuntamenti dalla fine ci si chiede quali saranno le coppie che lasceranno insieme il programma. Ma c'è anche un'altra domanda che in molti si pongono: ci saranno davvero le nozze a Temptation? E se sì, quale sarà la coppia fortunata? Tutto sembra farci pensare che i due innamoratissimi saranno Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Nonostante le immagini viste finora a Temptation non auspicano un lieto fine, pare invece che la coppia ne uscirà più forte che mai e magari anche con un passo importante. Non avranno esito positivo i vari tentativi di seduzione di Desiree Maldera, la bella tentatrice che sul web continua a beccarsi critiche e purtroppo anche insulti.

A darci però un indizio in più sul fatto che saranno proprio Selvaggia e Francesco a convolare a nozze è un like lasciato da Selvaggia a un commento su Instagram nel quale un utente dice la sua opinione su Desiree e sul suo comportamento e dichiara: “Oh, a me Desiree fa di una simpatia… Sono ruoli, è un gioco: fatevi una risata. Po io mi dà questa impressione da caciarona che non mi stupirei se alla fine l’avesse pure aiutato a fare la proposta”. È proprio quest'ultima parte in cui si parla di proposta che ci fa sospettare: il like di Selvaggia Roma sembra infatti la conferma che tutti aspettavano. D'altronde qualche giorno fa, proprio alla fine delle registrazioni di Temptation Island, in uno dei suoi primi scatti dopo questa avventura, Selvaggia ha mostrato all'anulare sinistro un anello che sembra proprio quello duna proposta di nozze...

