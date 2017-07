UMBERTO TOZZI/ Una nuova versione di "Ti amo" realizzata con Anastacia (Una serata bella per te, Bigazzi)

Umberto Tozzi a Una serata bella per te, Bigazzi

A cinque anni di distanza dalla morte di uno dei più grandi parolieri italiani, Rete 4 decide di omaggiare il grande Giancarlo Bigazzi con un concerto evento interamente dedicato a lui. Questa sera, domenica 16 luglio l'appuntamento è con lo spettacolo musicale di Una serata bella per te...Bigazzi. Tra i tanti artisti che si esibiranno tra i più attesi c'è senz'altro Umberto Tozzi, per il quale Bigazzi ha scritto i suoi brani di maggior successo. Singoli come Gloria e Ti amo sono stati infatti composti proprio dal paroliere toscano. Come dichiarato dallo stesso Bigazzi in un'intervista rilasciata nel 2010, tra i due non c'erano più contatti da diverso tempo, nonostante non ci fossero stati screzi o litigi. Nel marzo del 2017, Umberto Tozzi, in occasione dei quarant'anni del brano Ti Amo, ha pubblicato una raccolta speciale che contiene alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come Gloria e Gli altri siamo noi. Ti amo è diventata una delle canzoni italiane più famose al mondo.

Il brano ha infatti venduto oltre otto milioni di copie a livello internazionale. La nuova versione di Ti Amo, realizzata in collaborazione con Anastacia, è già trasmessa da diverse emittenti radiofoniche ed ha registrato un discreto successo. Per via di diversi impegni lavorativi i due artisti non hanno inciso il brano assieme. Anastacia ha inviata la sua traccia da Stoccolma, dove si trova attualmente per motivi di lavoro. Tozzi, in un'intervista ad Io Donna, ha ammesso di essersi emozionato dopo aver sentito la parte vocale realizzata da Anastacia. Ha inoltre parlato di come nacque il brano originale. Si trovava a casa di Bigazzi e la canzone prese vita improvvisamente ed in maniera naturale. Il successo che riuscì a riscuotere sorprese entrambi.

LA CARRIERA SBOCCIATA GRAZIE ALL'INCONTRO CON BIGAZZI

- Umberto Tozzi nasce a Torino nel 1952. Esordisce nel mondo della musica nel 68 con il gruppo Off Sound. Nel 73 incide con Lucio Battisti il brano Incontro d'amore in veste di chitarrista. Nel 75 diventa il chitarrista del gruppo La Strana Società. Il vero successo viene raggiunto proprio quell'anno grazie alla collaborazione con Giancarlo Bigazzi.

