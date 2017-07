UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI / Anticipazioni 16 luglio: tutti gli ospiti del tributo in musica

Una serata bella per te, Bigazzi

UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI: OSPITI E ANTICIPAZIONI

Domenica 9 luglio, su Rete4 è andata in scena nuovamente la grande musica in prima serata. Oggi, si replica (in tutti i sensi) con "Una serata bella per te, Bigazzi". A partire dalle 21.10 circa, Alfonso Signorini e Rosita Celentano, saliranno sul palco per dedicare un nuovo appuntamento in musica ai quattro ospiti speciali scelti per la manifestazione: Mogol, Gianni Bella, Giancarlo Bigazzi e Gino Paoli. Le porte si sono aperte con lo spettacolo dedicato a Paoli per poi procedere questa sera con la puntata speciale per Giancarlo Bigazzi, grande produttore, compositore e paroliere toscano morto nel 2012, membro del gruppo degli Squallor, autore di canzoni celebri come Rose Rosse, Montagne Verdi, Lisa dagli occhi blu, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Self Control, Gli uomini non cambiano e tantissime altre canzoni di estremo successo. "Una serata bella... per te, Bigazzi!" andrà in onda dal Teatro Dal Verme di Milano, dove anche questa sera, vedremo riunirsi i più grandi interpreti e musicisti della musica italiana che omaggeranno tramite la loro arte, la poesia di Bigazzi. Sul palcoscenico ritroveremo naturalmente Marcella Bella (creatrice dell'evento musicale) e tanti ospiti: Umberto Tozzi, Gaetano Curreri de Gli Stadio, Anna Tatangelo, Marco Masini, Aleandro Baldi, Mario Tessuto, Deborah Iurato, Emma Morton, Simona Molinari, Francesco Gabbani, Annalisa, il gruppo musicale GBMusic, Giorgio Gulì, Raffaele Giglio, e Motin.



L'evento è stato registrato lo scorso 31 marzo del 2016 (e trasmesso per la prima volta in televisione lo scorso 15 giugno 2016) e, dopo più di un anno di distanza, verrà riproposto questa sera su Rete4. I cantanti che si esibiranno questa sera, non saranno soli ma, ad accompagnarli una bellissima orchestra composta da ben venti elementi e diretta dal grande Maestro Adriano Pennino. Ad aprire l'intera serata evento, ci penserà il talento di Giuseppe Cederna sulle note della colonna sonora del film premio Oscar "Mediterraneo", realizzata nel 1991 dallo stesso Giancarlo Bigazzi. L'evento di questa sera, regalerà ai telespettatori, una parentesi inedita fatta di duetti speciali ed esibizioni soliste che vi lasceranno davvero a bocca aperta!

