UNA STORIA VERA/ Su Iris il film con Richard Farnsworth (oggi, 16 luglio 2017)

Una storia vera

UNA STORIA VERA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA'

Un film drammatico e di avventura il cui titolo originale è The Straight Story ed è stato prodotto nel 1999 e diretta dal regista americano David Lynch. Basato su fatti davvero accaduti, il film narra le avventure di Alvin Straight che alla veneranda età di 73 anni decise di intraprendere un viaggio molto lungo a bordo di un piccolo trattore taglia erba. Il tutto per raggiungere suo fratello da poco colpito da un infarto. L'uomo viaggiò per più di un mese percorrendo circa 400 chilometri.

Il film venne presentato al Festival di Cannes e nel cast sono presenti Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Jane Galloway Heitz, Dan Flannery, Ed Grennan e Joseph A. Carpenter. L'attore protagonista di Una storia Vera si è suicidato ad 80 anni e questo è stata la sua ultima interpretazione, l'uomo scopri di essere affetto da un cancro alle ossa. L'attore che interpreta Lyle, fratello di Alvin, figura tra i personaggi principali del film ma appare solo per pochi minuti nel finale della pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON SISSY SPACEK DIRETTO DA DAVID LYNCH

Alvin Straight, un contadino dello Iowa, vive una vita spensierata assieme alla sua famiglia. La sua tranquilla routine quotidiana viene però spezzata via da una terribile telefonata che lo avvisa che Lyle, suo fratello che non sente da diversi anni, ha avuto un infarto e le sue condizioni di salute non sono delle migliori. Alvin vuole raggiungere suo fratello a tutti i costi ma, essendo sprovvisto della patente, l'unico mezzo a disposizione per intraprendere il lungo viaggio è a bordo di un trattore. Deciso a raggiunger il Wisconsins, Alvin attrezza il trattore con una tenda ed una scorta di generi alimentari e parte. Nel corso del suo lungo viaggio lungo 400 chilometri, Alvin conoscerà tantissime persone, come una giovane donna rimasta incinta e scappata dalla sua abitazione di famiglia, una coppia che si dimostrerà molto gentile nei suoi confronti e un prete. Dopo più di un mese di viaggio raggiunge la sua meta e suo fratello Lyle rimarrà commosso ed incredulo d'avanti all'incredible gesto di Alvin.

