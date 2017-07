UNA VITA / Oggi 16 luglio la telenovela non va in onda. Lunedì Martin riuscirà a salvarsi?

Una Vita

UNA VITA, IL SERALE OGGI NON VA IN ONDA

Nessuna buona notizia attende oggi i telespettatori di Una Vita, chiamati ad una nuova delusione: la puntata serale, che nelle ultime settimane aveva tenuto compagnia per due ore consecutive (prendendo il posto anche de Il Segreto) non andrà in onda e verrà sostituita dal film La papessa. La serie paga i cattivi ascolti delle ultime settimane oltre che l'inevitabile calo di interesse tipico della stagione estiva.

Per seguire le vicissitudini dei protagonisti Mauro e Teresa i fan del programma dovranno attendere un giorno in più ovvero fino alle ore 14:10 di lunedì. Solo allora sarà possibile conoscere il destino di Martin, ormai a pochi passi dalla sua condanna a morte. Un miracolo riuscirà ad evitare il peggio? Anche Teresa, dopo essersi trovata di fronte al triste destino del segretario Oliva (suicidatosi a causa dell'amore non corrisposto di Cayetana) correrà per fermare le nozze di Mauro con Humilidad. Non ci sarà tempo da perdere se vorrà evitare il peggio: riuscirà ad evitare il peggio? Si attendono notizie anche per la grave situazione di Ramon, arrestato mentre tentava di fuggire in America insieme a Trini e Maria Luisa. Si tratterà di accuse ingiuste ma riuscirà a provare la sua innocenza evitando un'ingiusta condanna?

