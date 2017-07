Un passo dal cielo 3 / Anticipazioni replica seconda puntata: Pietro accusato di omicidio

Un passo dal cielo 3

UN PASSO DAL CIELO 3, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Continuano le avventure di Terence Hill, che con la proiezione della terza stagione di Un passo dal cielo è nuovamente il protagonista delle vicende del corpo Forestale di San Candido. il terzo capitolo della serie, infatti, vedrà per l’ultima volta l’amato Pietro Thiene, che nella stagione successiva passerà il testimone al su collega Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Questa sera, ad aprire la prima serata di Rai Uno sarà la puntata dal titolo “Amici per la pelle”, che prenderà il via a partire dalle 21.25 e si concentrerà sulle vicende di un gruppo di bambini che, nel corso di una scampagnata nei boschi, armati di un fucile, si convinceranno di aver ucciso un uomo.

Allo stesso tempo, Pietro sarà ancora sotto processo per l’omicidio di uno degli aggressori di Natasha, ma anche se questa vicenda lo tiene lontano dai suoi doveri da ispettore del Corpo Forestale dello stato, riuscirà in ogni caso a dare alle indagini il suo prezioso contributo. Intanto, Natasha continuerà a cercare senza sosta il suo bambino fino a spingersi ai giardini di Bolzano, un luogo che per lei ha un grande significato e dove spera di ricongiungersi con il suo piccolo. Giorgio e Chiara, invece, continueranno a portare avanti i preparativi per il loro matrimonio, anche se il ragazzo ha assolutamente bisogno di trovare un nuovo lavoro, dal momento che ha perso il suo impiego nella squadra forestale di San Candido.

