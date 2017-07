Uomini e Donne/ Anticipazioni, Claudio e Ginevra sbottano: l'attacco a Simona Solimeno (Trono Classico)

Uomini e donne, Claudio D'Angelo contro Simona Solimeno

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO

CLAUDIO E GINEVRA CONTRO SIMONA SOLIMENO - Una lunga ed interessante intervista quella rilasciata da Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani a radio Radio. Nella trasmissione "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli, la nota coppia di Uomini e Donne si è lasciata andare a dichiarazioni riguardanti la vita privata, la loro storia d'amore, ma non è mancata anche qualche parola su Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Claudio e anche attuale tentatrice a Temptation Island. Proprio qualche tempo fa, guardando le prime puntate del reality, Claudio ha lanciato una frecciatina proprio all'indirizzo della Solimeno che ha raccolto la provocazione, rispondendo a tono. Da qui un botta e risposta che nell'intervista alla radio di ieri, Claudio ha così motivato: “Io non volevo creare polemica con i post che ho pubblicato. Non me ne frega niente. Però volevo dire che prima dei miei post, ci sono stati i suoi comportamenti passati. Sono rimasto di stucco". Claudio però ci tiene ancora a chiarire: “Simona mi ha descritto come scorretto. Così quando l’ho vista fare la tentatrice mi è sembrata incoerente. Anche perché ha provato a tentare un ragazzo che conosce bene, Riccardo, per di più il fidanzato di una sua amica, Camilla. E’ arrivata addirittura al contatto fisico, massaggi e tocchi. Anch’io sono stato un tentatore, ma non ho mai fatto così”.

Un'esperienza quella del tentatore/trice che infatti li accomuna, seppur in tempistiche diverse. Il trio Riccardo, Camilla e Simona ha infatti notevolmente discutere proprio vista l'amicizia che il pubblico ricordava legasse la Mangiapelo alla Solimeno. Meno dure, seppur severe, le parole di Ginevra Pisani: “Premetto che parlo da telespettatrice di Temptation Island. Però mi sembra una persona poco matura. Io Riccardo non l’avrei mai toccato e se fossi stata in Camilla avrei chiuso i rapporti con Simona”. Per Ginevra inoltre quella di Simona è stata una strategia: la Solimeno avrebbe infatti scelto Riccardo non per l'amicizia che li lega ma per la visibilità che l'ex tronista inevitabilmente ha. Come risponderà la tentatrice?

