Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma confessa: "Quando stavo con Giorgio avevo sempre paura" (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani Giorgio Manetti

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

GEMMA GALGANI TRA GIORGIO E MARCO - È una Gemma Galgani felice e quasi rinata quella di oggi. Se fino a pochi mesi fa scriveva la sua nuova lettera a Giorgio Manetti, nel quale esprimeva ancora una volta i suoi sentimenti ben vivi per lui, oggi la dama del Trono Over di Uomini e Donne è un'altra e tutto grazie a Marco Firpo. È lui a renderla felice e tanto innamorata, è lui che è stato per lei la vera sorpresa di questa edizione nello show condotto da Maria De Filippi. Ormai Giorgio è solo un ricordo lontano, anche se qualche commento su di lui di tanto in tanto non manca. E così, quando Alfonso Signorini durante il Chi Summer Tour le chiede cosa pensi oggi di Manetti e le impressioni sulla loro storia, Gemma dichiara: "Lui era il gabbiano, io ero Icaro, mi sono avvicinata troppo al sole e mi sono bruciata le ali col mio stesso amore.

Ho provato davvero molto amore per lui, però mi sono bruciata". Sentimenti che oggi Gemma esprime senza problemi, dando ai fan anche qualche dettaglio in più: "Ho sempre avuto paura con lui, perché mi diceva che se avesse notato da parte mia qualche disagio si sarebbe arreso e io mi sono trattenuta molto, perché avevo timore di perderlo." ci tiene a precisare. Ben altra storia invece con Firpo: "Con Marco ci stiamo conoscendo ancora, quindi non si possono fare paragoni -taglia corto la Galgani sulle possibili differenze con Giorgio, e precisa - però mi ha ridato quella spensieratezza e quella gioia che avevo perso e che per me sono fondamentali - e conclude -Nel momento in cui si creano queste effusioni vuol dire che stai iniziando una storia veramente importante!"

