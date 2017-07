VIS À VIS/ Prima Tv, video promo: al via sul Nove la serie spagnola ispirata a Orange is the New Black

Vis à Vis, su Canale 9

MACARENA FERREIRO, IL CARCERE E LA NUOVA VITA DA DETENUTA

Dopo aver conquistato il pubblico spagnolo con una stagione ricca di successi, Vis è Vis si prepara a sbarcare in Italia e a replicare il grande seguito ottenuto in patria negli ultimi anni. I primi due episodi saranno trasmessi oggi, domenica 16 luglio, sul Nove e narreranno le vicende di Macarena Ferreiro, una donna dalla vita apparentemente perfetta che si metterà nei guai a causa di alcune irregolarità commesse per compiacere il suo capo.

La protagonista verrà accusata di quattro reati fiscali molto gravi e a causa di ciò si ritroverà a scontare una condanna di ben sette anni di carcere, ma non riuscirà subito a intuire la gravità della sua situazione e, convinta che un buon avvocato potrebbe ben presto tirarla fuori dai guai, dirà ai suoi genitori di essere partita per un viaggio in barca a vela.

Ciò che la protagonista non si aspetta è che il suo soggiorno in carcere è ben distante dal viaggio che tutti credono che stia effettuando e, a causa del suo aspetto delicato, diventerà ben presto una vittima nelle mani delle altre detenute, che riusciranno a intuire la sua fragilità e renderanno la sua permanenza in carcere un vero inferno. A complicare il tutto ci sarà la sua volontà di voler ribadire a tutti i costi la propria innocenza, cosa che non farà che incrinare del tutto il suo rapporto con le sue compagne di cella. Se volete visualizzare il video promo del primo appuntamento, potete cliccare qui.

