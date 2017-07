ALESSIO BRUNO E VALERIA BIGELLA/ La disperazione davanti al falò (Temptation Island 2017)

Alessio e Valeria Temptation Island 2017

VALERIA BIGELLA E ALESSIO BRUNO, FINE DELLA STORIA PER COLPA DI CARMEN? (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 17 LUGLIO) -

La coppia composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno è quella che dimostra più, platealmente, segni di cedimento nel programma di Canale 5 Temptation Island 2017. Infatti, Alessio sembrerebbe essere caduto nella rete della tentatrice Carmen e sono in molti a pensare che per Bruno e la Bigella non ci sia stato il lieto fine dopo la conclusione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Infatti, dando un'occhiata al profilo Instagram della giovane, non si vedono più foto in compagnia del fidanzato e Valeria si lascia immortale da sola in vacanza. Molti i commenti dei fans che la invitano ad avere fiducia in se stessa e ad andare avanti. Inoltre, Alessio e Valeria non si seguono più suoi social mentre Carmen ha iniziato ad essere una follower di Bruno. Che la decisione di Alessio sia sta quella di uscire da Temptation Island con la tentatrice?

VALERIA E LE LACRIME DELLA RAGAZZA AL TERZO FALO' -

Il 10 luglio è andata in onda la terza puntata di Temptation Island e Valeria ha potuto assistere al nuovo falò del suo fidanzato. La Bigella, alla fine del video, è scoppiata a piangere e la sua reazione è stata più che comprensibile considerando che Alessio ha accusato Valeria di non lasciarlo esprimere e di volere che lui sia maturo quando è lei stessa a non esserlo. Alessio si è lamentato della vita con Valeria, dei venerdì monotoni e, in tutto questo, si è avvicinato sempre di più alla tentatrice Carmen con la quale si è scambiato delle carezze e gesti di tenerezza. Dal canto suo, Valeria ha ribadito di essere fiera del suo stile di vita e che è sempre più intenzionata a chiudere il rapporto col fidanzato anche se non sembra che abbia chiesto, per la quarta puntata, il falò di confronto.

