ANDREA MELCHIORRE/ Sara è la sua nuova "principessa"? (Temptation Island 2017)

Andrea Melchiorre a Temptation Island 2017

Sara e Nicola hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island 2017 e la ragazza sembra stia cadendo, progressivamente, nella rete del bell'Andrea Melchiorre, mandando su tutte le furie il calciatore. Infatti, Andrea e Sara stanno passando sempre più tempo insieme, lanciandosi sia in balli sfrenati che trascorrendo del tempo insieme. Andrea ha fatto mettere la canzone preferita di Sara, portando avanti il suo corteggiamento serrato. Il ragazzo ha insegnato qualche mossa di pugilato a Sara e poi si è anche lisciata i capelli, suscitando ilarità da parte delle altre ragazze, le quali hanno affermato che a Andrea piacerebbe comunque. Andrea è molto dolce nei confronti di Sara e lei sembra apprezzare questi momenti e queste attenzioni. Andrea è amatissima dal pubblico televisivo e sono in molti a volere la coppia Sara-Melchiorre anche fuori alla trasmissione, non apprezzando l'atteggiamento dispotico e da padre padrone di Nicola.

ANDREA, E QUELLA DONNA ENTRATA NELLA SUA VITA: E' SARA?

Andrea Melchiorre è sicuramente uno dei personaggi centrali di questa quarta edizione di Temptation Island 2017. Il ragazzo sembra essere molto preso da Sara e cerca in tutti i modi di comportarsi carinamente con lei e trascorrere del tempo insieme. Con Melchiorre, Sara sembra essere se stessa, si sta scoprendo donna e sta uscendo dalla gabbia dorata in cui è stata rinchiusa per anni dal fidanzato Nicola. Andrea e Sara sono così ben visti dagli oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori che ogni lunedì si sintonizzano su Temptation Island che sono in molti a volerli insieme. Su Instagram, inoltre, Melchiorre ha pubblicato una Stories che lascerebbe intendere come una donna sia entrata nella sua vita e tanti si sono chiesti se sia proprio Sara. Infatti, Andrea ha citato i famosi versi di una canzone di Aladin:“Ora vieni con me, verso un mondo di incanto, principessa è tanto che il tuo cuore aspetta un si. #aspettaunsi".Che sia Sara la principessa di Andrea?

