ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Puntata 17 luglio: Bill riconferma il suo amore per Brooke

Beautiful

BILL CONFERMA IL SUO AMORE A BROOKE

Una nuova puntata di Beautiful andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dai preparativi per il Natale che vedrà nuove tensioni all'interno della famiglia Forrester. Eric vorrebbe avere al suo fianco tutta la famiglia ma di diverso avviso saranno figli e nipoti, che non vorranno avere a che fare con Quinn anche in questa circostanza. Sarà così che, mentre il patriarca cercherà di convincere tutti a cambiare idea, i parenti organizzeranno qualcosa di ben diverso. Ridge avrà al suo fianco RJ e Brooke, finalmente riuniti dopo una lunga separazione.

Anche Steffy e Liam decideranno di stare lontani dalla Fuller, trascorrendo la vigila soli nella casa sulla scogliera, ricordando il passato e festeggiando il presente. Ma ci sarà qualcuno che non attraverserà una fase facile della sua vita: Bill, deluso per la fine del suo fidanzamento con Brooke, si recherà da quest'ultima mettendo con lei le cose in chiaro. Non si rassegnerà a perderla e lotterà per questo amore, anche perché secondo lui Ridge potrebbe tradirla ancora una volta. Si sbaglierà a non avere alcuna fiducia nel sarto?

