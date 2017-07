ANTONELLA FIORDELISI/ L'esterna con Nicola ha fatto scattare l'amore? (Temptation Island 2017)

Antonella Fiordelisi a Temptation Island 2017

ANTONELLA FIORDELISI RUBERA' IL CUORE A NICOLA? (TEMPTATION ISLAND 2017) -

Nella terza puntata di Temptation Island del 10 luglio abbiamo assistito a una sorta di esterna in pieno stile Uomini e Donne che ha coinvolto Nicola e la tentatrice Antonella Fiordelisi, la schermidrice molto chiacchierata sui social. I due hanno trascorso dei momenti in canoa e sono sembrati sempre più affiati. Nicola ha detto alla giovane come sembra che si conoscano da molto tempo mentre Antonella ha affermato di non aspettarsi di trovare così bene con lui. Nicola ha affermato di credere che Antonella abbia molto da offrire agli uomini e che non è affatto noiosa. Nicola non ha escluso che tra loro possa accadere qualcosa al di fuori e che le piace sempre di più anche se non ha negato di poter essere estramamente geloso di uno come lei. Antonella, dal canto suo, ha affermato di reputarsi la persona più adatta per stare accanto al calciatore. E, non sarebbe la prima volta dato che salì alla ribalta per un presunto flirt con Higuain.

LA FRECCIATINA DI ANTONELLA ALLA RIVALE IN AMORE, SARA AFFI FELLA

Antonella Fiordelisi, provocante tentatrice del reality campione d'ascolti di Canale 5, è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del momento e attivi sui social network. Qualche giorno fa, ha pubblicato una frecciatina rivolta proprio alla sua rivale Sara Affi Fella, fidanzata di Nicola Panico. Infatti, la studentessa di medicina ha pubblicato uno scatto senza veli sul suo profilo Instagram e Antonella, in una sua story, ha scritto la didascalia "Meglio coi veli" che, secondo alcuni, è stato un vero e proprio messaggio verso la ragazza. Tempo fa, la Fiordelisi scrisse pubblicamente di aver ricevuto degli apprezzamenti da Higuain, il quale le avrebbe chiesto foto del suo lato B e lei lo apostrofò con la frase "Che malato", tanto da incorrere in numerose critiche che la spinsero a doversi scusare pubblicamente, ammettendo la sua buona fede e la gaffe.

