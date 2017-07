Anticipazioni Una Vita, puntata 17 luglio: Teresa ferma le nozze di Mauro e Humilidad?

Una Vita

TERESA FERMA LE NOZZE DI MAURO?

La nuova settimana di Una Vita si aprirà all'insegna della corsa contro il tempo. La prima puntata della telenovela spagnola, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, sarà caratterizzata dalla disperazione di Teresa, dopo avere trovato il corpo di Oliva. A nulla servirà il suo tentativo di fermare il segretario dal suo terribile proposito, necessario per allontanarsi dalle sofferenze dell'amore 'malato' verso Cayetana. Dopo il macabro ritrovamento, la maestra dovrà dedicarsi ad un altro progetto ovvero fermare le nozze di Mauro e Humilidad. Anche in questo caso però nulla andrà come previsto: a causa del suo ritardo causato dal tentativo (vano) di salvare Oliva, la protagonista della telenovela spagnola non arriverà in chiesa in tempo e si presenterà appena dopo il fatidico sì.

Il matrimonio di Mauro sancirà per Teresa un durissimo colpo, che la turberà profondamente. Solo allora salirà in cattedra Cayetana che pochi minuti prima aveva espresso il turbamento sfogandosi con la madre: la dark lady aveva notato di sentirsi molto vicina alla sua nuova amica, avendo l'impressione di conoscerla da tempo (e sappiamo bene che non si sbaglia). Sorpresa dalla tristezza della maestra, la vedova di German cercherà di darle conforto anche se almeno inizialmente non troverà affatto l'approvazione di Teresa: al contrario, quest'ultima sarà molto arrabbiata per il mancato interesse di Cayetana per le sorti di Oliva.

© Riproduzione Riservata.