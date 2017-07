BELEN RODRIGUEZ / News: Andrea Iannone spazza via ogni dubbio ma lei...

Belen Rodriguez, News

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: DA IBIZA ARRIVA LA SMENTITA DEL PILOTA

"Fra tante nuvole tu sei il mio sole!! Grazie!". Dopo tanto gossip e silenzi più o meno indicativi, Andrea Iannone spazza via le insofferenze collettive con questo messaggio social per Belen Rodriguez, sua fidanzata da più di un anno. Ibiza infatti, è stata galeotta durante l'estate 2016 ma, come volevasi dimostrare, la stagione bollente lascia sempre spazio per la cronaca rosa. Pare infatti che, Stefano De Martino non solo voglia nuovamente conquistare la sua ex moglie ma, si sia pentito amaramente di averla lasciata da sola tanto da piangere lontano da occhi indiscreti. I paparazzi però, costantemente dietro l'angolo, hanno avuto modo di immortalare il danzatore "disperato". Andrea Iannone intanto, forse stanco delle chiacchiere, ha postato su Instagram uno scatto insieme alla fidanzata, accompagnato dalla dedica che vi abbiamo riportato ad inizio articolo. I rumors sulla potenziale crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, sono incominciati dopo il taglio di capelli dell'argentina. Per il popolo del web ed i settimanali di cronaca rosa infatti, quel gesto rappresentava una forte volontà di cambiamento e un desiderio di voltare pagina non ripetendo gli errori del passato. Inoltre, ad avvalorare la tesi del web, vi era anche l'assenza di scatti ufficiali che raffiguravano la coppia insieme nonostante le vacanze nello stesso posto.



Belen poi, è stata paparazzata in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino perché, come ben sapete i due sono uniti dall'amore del piccolo Santiago, il figlio nato dalla loro passato amore. Belen in attesa di tornare in televisione su Canale 5 con “Tu si que vales”, appassiona come sempre gli amanti del gossip e, anche semplicemente con uno scatto a bordo piscina oppure con una Stories condivisa su Instagram cattura sia estimatori che haters. L'argentina però, alla dedica d'amore di Iannone non ha ufficialmente risposto ma, siamo sicuri che avrà gradito la nuova dichiarazione d'amore che ha avuto modo di mettere da parte una volta per tutte, le numerose chiacchiere degli ultimi tempi.

