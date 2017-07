BLACK OR WHITE/ Su Rai 1 il film con Kevin Costner e Octavia Spencer (oggi, 17 luglio 2017)

Black or White

BLACK OR WHITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 17 LUGLIO 2017: IL CAST

Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta negli stati Uniti d’America nel 2014 sotto la direzione di Mike Binder professionista che ha curato finanche la sceneggiatura della pellicola. Il film vede un buon cast di attori, tra di essi si evidenziano Kevin Costner e Octavia Spencer, professionisti che interpretano rispettivamente Elliot e Rowena. Il film non può essere annoverato tra le prime televisive, essendo stato più volte programmato sui piccoli schermi del bel paese, sia sui canali via cavo che su quelli pubblici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON KEVIN COSTNER E OCTAVIA SPENCER -

La storia ruota attorno alla vita di un avvocato, Elliot Anderson, la cui vita è funesta da una buona dose di sfortuna. Egli infatti perde prima l'amata moglie in un incidente stradale e poi la figlia diciassettenne durante il parto della nipote. L'uomo cerca immediatamente di prendersi cura della piccola neonata, che in onore della figlia era stata chiamata Eloise, deve però iniziare una furiosa guerra legale con la nonna paterna della piccola, Rowena. La donna chiede infatti la custodia della piccina, in virtù del fatto che potrebbe essere la sola ad assicurare una vita stabile alla neonata, la situazione si complica notevolmente stante la propensione all'alcol di Elliot, l'avvocato non riesce infatti a riprendersi del dolore delle perdite subite e si rifugia ormai quasi ogni sera in un abbondante dose di liquore.

Anche la situazione contingente non è delle più facili, la nonna della neonata è infatti un afro americana e sono molti ad inquadrare la lotta legale per la custodia della bambina in una sordida guerra razziale, la situazione già difficile viene inoltre esasperata dai giornali locali che non fanno altro che fomentare l'odio tra i due nonni. A complicare ulteriormente la situazione, le difficili condizioni economiche del compagno della figlia di Elliot, il giovane di colore era caduto nel passato belle spire della tossicodipendenza, e il fatto che un avvocato bianco e ricco voglia sottrargli la custodia della figlia, che lui dice di amare alla follia, non fa altro che instradare la querelle legale in una sorta di guerra di classe.

Tutto nel film ricorda le storie che tante famiglie vivono nel presente, anche quelle piccole e fastidiose recriminazioni che Elliot deve subire e che lo porteranno ad una scelta rischiosa, scelta fatta anche con un po’ di egoismo, ma operata soprattutto per salvaguardare principalmente il legame con una bambina, che di fatto è l'unico legame che è rimasto con la famiglia che un tempo era il centro del suo universo.

