CHICAGO P.D. 3/ Anticipazioni 17 luglio: Voight fa i conti con il passato

Chicago PD

VOIGHT FA I CONTI CON IL PASSATO

La polizia di Chicago e tutte le vicende legate alla sua lotta alla criminalità questa sera apriranno la serata di Italia Uno con tre nuovi episodi di Chicago Pd 3. La prima puntata, dal titolo “Una famiglia distrutta”, porterà l’unità di Intelligence a indagare su un crimine avvenuto ai danni di una famiglia i cui componenti, secondo le prime indagini, hanno perso i sensi proprio in occasione del primo contatto con gli assalitori. La squadra però dovrà farei conti con qualcosa che turberà profondamente le loro indagini, dal momento che qualcuno ha fatto del male alla figlia adolescente proprio mentre si trovava in stato di incoscienza. In seguito a una serie di indagini si scoprirà che dietro a questo atroce delitto vi è un gruppo di malviventi che utilizzano l’ossido di azoto per stordire le loro vittime e che già in passato hanno compiuto diversi crimini nella stessa zona.

Nella prima serata di Italia Uno seguiranno altri due episodi. Nel primo, dal titolo “Compagni di cella”, Voight sarà coinvolto in un’indagine che lo porterà a confrontarsi con Eddie Little, un informatore un tempo suo compagno di cella. Voight, che si sente in debito con il suo ex amico, farà in modo di coprire tutte le sue malefatte, ma quando Antonio chiederà spiegazioni su quanto accaduto, non potrà che ammettere di aver subito in carcere numerose aggressioni e di aver ricevuto più volte ala protezione proprio di Little. Nella terza puntata della serata, dal titolo Colpiscimi, Lindsay e Halstead dovranno tendere una trappola a un poliziotto, reo di aspettare l’uscita delle donne dal casinò per derubarle.

