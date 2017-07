Cherry Season: nuovi problemi alla sfilata di Oyku (Anticipazioni puntata 17 luglio)

Cherry Season

PROBLEMI ALLA SFILATA DI OYKU

Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Cherry Season, caratterizzata dai preparativi per la nuova sfilata della casa di moda di Onem. Come già accaduto in varie occasioni in passato, i problemi non mancheranno e Oyku dovrà risolvere vari inconvenienti per fare in modo che tutto fili liscio. Per prima cosa, l'aspirante stilista e i suoi colleghi dovranno modificare la data all'evento al quale dovranno partecipare gli importanti clienti americani. Successivamente sarà la volta del furto degli abiti da parte degli stessi uomini che in precedenza avevano rapito Oyku per punire Mete. E se ancora i problemi non bastassero arriveranno anche degli inconvenienti nel corso di un'intervista che la protagonista di Cherry Season terrà su uno yacht.

Non ci sarà soltanto lavoro nel corso dell'appuntamento di oggi con la soap turca. La verità sul ricongiungimento di Oyku e Ayaz diventerà di dominio pubblico e anche Emre e Burcu verranno messi al corrente sui motivi che avevano spinto Ayaz a comportarsi in quel modo. Mete verrà dunque considerato il vero capro espiatorio di questa vicenda anche se sarà difficile avercela con lui: ricoverato in ospedale a causa di quanto accaduto con Oyku, l'architetto scoprirà di avere un tumore al cervello che dovrà essere immediatamente operato.

