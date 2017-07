DESIREE' MALDERA/ La tentatrice fa scoppiare in lacrime Selvaggia (Temptation Island 2017)

Desirè Maldera a Temptation Island 2017

DESIREE', LA TENTATRICE FA PARLARE FRANCESCO CHE LE SVELA PARTICOLARI INTIMI... (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 17 LUGLIO)

- Un triangolo da fare invidia alle più appasionanti soap opera quello tra Selvaggia-Francesco-Desirèè, protagonisti della quarta edizione del reality show Temptation Island 2017. Sicuramente, la coppia dei due romani è quella che sembra più vicina al distruggersi, considerando anche la vicinanza tra il ragazzo e la tentatrice Desirèè Maldera. La donna ha ascoltato tutti gli sfoghi di Francesco, il quale le ha confessato di avere pochissimi rapporti intimi con la fidanzata. Inoltre, come è apparso dai video del terzo falò, Desirèè ha chiesto a Francesco se tra di loro potrebbe funzionare al di fuori delle telecamere. Francesco si è mostrato molto stanco del suo rapporto con la ragazza, accusandola anche di essere la causa del suo conto in rosso. La sintonia tra i due è sembrata sempra più palpabile e la Maldera non sta facendo nulla per nascondere il suo interesse. E, Desirèè ha anche chiesto a Francesco se sia davvero innamorato di Selvaggia. Lui, però, ha definito il suo sentimento come malato.

DESIREE', ATTACCATA SUI SOCIAL DA VALENTINA VIGNALI

La tentatrice Desirèè è sicuramente il personaggio più bersagliato dalle vip di casa nostra che mal digeriscono il suo modo di fare con Francesco. Nelle ultime settimane, la donna è sempre finita al centro di frecciatine su Instagram e dopo la puntanta di lunedì scorso, si è acceso lo scontro la schermitrice Valentina Vignali e la Maldera. Infatti, la sportiva ha pubblicato una Story sul famoso social network, invitando Desirèè a stare lontana da Francesco e non chiamarlo amore, attribuendo epiteti poco gentili a Desirèè e accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica. La tentatrice non ha gradito questa ennesima provocazione e ha invitato la donna a moderare il linguaggio, non capendo cosa possa essere successo nella sua vita per farla parlare in questo modo. Qualche giorno fa, era toccato ad Asia Nuccitelli e a Selvaggia Roma discutere proprio in merito alla Maldera, che era stata additata come "brutta" da Selvaggia e che invece la figlia di Antonella Mosetti ha difeso a spada tratta.

