Doctor Who, una donna al comando del Tardis: Jodie Whittaker erede di Peter Capaldi

Una proprio e vera rivoluzione nella storia della serie inglese Doctor who: Jodie Whittaker sarà la prima donna a vestire i panni del famoso dottore nella storia della serie tv di fantascienza della BBC. I fan aspettavano questa notizia ormai da giorni da quando è arrivato l'annuncio che alla finale maschile a Wimbledon e le attese non sono state deluse. Dopo tanti anni, la serie non solo continuerà ad andare avanti ma, ancora una volta, il Tardis passerà di mano finendo in quelle della sapiente Jodie Whittaker già nota per il suo tuolo in un'altra serie tv inglese molto famosa, Broadchurch, in cui ha recitato proprio insieme ad un altro ex dottore, David Tennant.

Per oltre sessant'anni il ruolo del dottore è stato affidato ad attori e questo segna un vero e proprio passo in avanti per la storia della tv e della BBC. Jodie Whittaker prenderà il posto dell’attore scozzese Peter Capaldi alla fine del 2017 e presterà il volto alla 13esima incarnazione del Dottore, il Signore del Tempo del pianeta Gallifrey. Come sarà il suo viaggio nel vortice temporale?

