FRAGILE - A GHOST STORY/ Su Rai 4 il film con Calista Flockhart (oggi, 17 luglio 2017)

Fragile - A Ghost Story

FRAGILE - A GHOST STORY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 17 LUGLIO 2017: IL CAST -

Una pellicola di genere horror che è stata prodotta in Spagna nel 2005 sotto la direzione del bravo Jaume Balaguero, regista individuato da un cartello di case di produzione (Julio Fernández Rodríguez, Joan Ginard, Edwige Fenech). Ottimo il cast di attori, tra i ruoli principali si evidenzia la bella e brava Calista Flockhart che interpreta la protagonista Amy. Il film non è una prima televisiva essendo stato riproposto parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi del bel paese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA BALAGUERO -

Il film vede al centro della storia un ospedale ubicato nella sperduta isola di Wight di Mercy Falls. La struttura è ormai fatiscente e le autorità hanno deciso il trasferimento di tutti i pazienti, trasferimento che deve però essere interrotto stante il sovraffollamento delle altre strutture, sovraffollamento figlio di un tremendo incidente ferroviario che ha causato centinaia di feriti. All'interno di Mercy Falls, rimangono solamente otto bambini, essi sono accuditi da una nuova infermiera, visto che la decana della struttura è peritale in uno strano incidente stradale.

La sanitaria, Amy, è assillata per aver visto morire nel passato una sua piccola paziente alla quale si era molto affezzionata, cosa che la porta ad essere iperprotettiva con gli infanti ricoverati, soprattutto con Maggie, una piccina continuamente ossessionata da incubi ricorrenti.

Maggie confessa ad Amy di vedere un paziente morto mezzo secolo prima, questo unito alla presenza di alcuni misteriosi incidenti convincono la donna a rivolgersi a due anziane medium, entrambe grandi amiche dell'infermiera deceduta, e da esse la donna riceve una spiegazione paranormale. Gli accadimenti non sospendono il trasferimento, anche e nonostante le morti che continuano ad avvenire nel nosocomio, come quella che colpisce Roy, un inserviente dell'ospedale perito in circostanze misteriose.

Amy decide per questo motivo di vederci chiaro e con l'aiuto di due sanitari scopre che nel passato una infermiera era così ossessionata da una bambina che la portava a procurargli delle fratture pur di evitarne le dimissioni, quando il terrificante gioco della donna era stato scoperto, lei si era suicidata lanciandosi nella tromba delle scale non prima però di aver visto morire la bambina che accudiva. Si scopre cosi che è il fantasma dell'infermiera morta che cerca di impedire il trasferimento e nelle fasi finali di quest'ultimo molti sono gli incidenti, i bambini riescono però ad uscire indenni, tutti meno Maggie, per trovarla Amy rientra nella struttura e qui insieme alla piccola fronteggiano lo spirito maligno che però le uccide entrambe, Amy ritorna però in vita grazie alla bambina, che in punto di morte la bacia, facendola di fatto rivivere. Lo spettatore assiste così alla scena finale che vede Amy ripensare a quanto detto dalle due medium, un discorso che adesso l'infermiera vede con occhi diversi.

