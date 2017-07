Federica Panicucci e Marco Bacini/ Vacanza al mare tra coccole e figli

Federica Panicucci

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI IN LOVE A FORTE DEI MARMI

Manca poco più di un mese all'inizio della nuova stagione televisiva e Federica Panicucci è pronta per affrontare un nuovo anno al timone di Mattino Cinque, come lei stessa ha annunciato nell'ultima puntata dello scorso giugno. Resta il fatto che in queste settimane, la conduttrice ha avuto modo di rilassarsi in vacanza con il su nuovo amore, Marco Bacini.

L'imprenditore è ormai l'ombra di Federica Panicucci da quasi un anno da dopo l'annuncio ufficiale della fine del suo matrimonio con Mario Fargetta dal quale ha avuto i due suoi figli, Sofia e Mattia, rispettivamente, di 12 e 10 anni. Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati immortalati tra coccole e baci dopo un anno d'amore a Forte dei Marmi dove la conduttrice passa le sue vacanza in famiglia insieme al suo nuovo compagno. I 4 sono stati avvistati in spiaggia come un'allegra famiglia allargata mentre i due piccioncini, mano nella mano, passeggiano come due innamorati qualsiasi. Sorrisi, complicità e tanto amore traspare dai gesti dei due e questo lascia pensare che ormai ci sia una certa serenità che potrebbe portare addirittura a qualcosa di più stabile. Ma Federica Panicucci sarà pronta per un nuovo impegno serio dopo la storia ventennale con Fargetta? Per il momento la conduttrice si gode le vacanze in attesa di tornare a "rinchiudersi" a Cologno Monzese per una nuova stagione in tv.

