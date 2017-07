GEORGE ROMERO/ E' morto il maestro degli zombie, il regista di New York rivoluzionò i film dell'orrore

George Romero

George Romero è morto. Ci saluta così all'improvviso, lasciandoci senza parole. Tra le tante cose importanti fatte in carriera c'è stato anche un lungo sodalizio insieme a Dario Argento. E' nota la collaborazione nel montaggio di Zombi, noto anche come Dawn of the Dead, del 1978 e sicuramente ha cambiato modo di fare cinema in quel senso con anche una feroce critica sociale. Successivamente i due hanno anche diretto un film insieme e cioè Due occhi diabolici del 1990. La pellicola è composta da due episodi diretti uno appunto da George Romero e l'altro da Dario Argento. E' un grande omaggio ad uno dei più grandi scrittori di genere come Edgar Allan Poe. Sicuramente Dario Argento parlerà della scomparsa di un regista che ha fatto sicuramente la storia del cinema horror.

GEORGE ROMERO È MORTO: CREÒ UN MITO DEL CINEMA HORROR

IL TUMORE AI POLMONI CI HA STRAPPATO IL MAESTRO DEGLI ZOMBI

Il cinema horror è in lutto per la morte di uno dei più grandi registi della storia, George Romero. Da tempo era malato di tumore ai polmoni se n'è andato nel sonno accudito dalla moglie e dalla figlia. Aveva settantasette anni e ci lascia sicuramente un gran ricordo di tanti capolavori girati soprattutto sul tema degli zombi. Il debutto arriva con un vero e proprio cult nel 1968 quando gira La notte dei morti viventi. Dopo la commedia romantica There's always Vanilla torna a farsi sentire sul tema horror con uno dei film più sottovalutati ma anche più belli, La stagione della strega. In carriera ha diretto cinque film sugli zombie: Zombi, Il giorno degli zombi, La terra dei morti viventi, Diary of the dead - Le cronache dei morti viventi e Survival of the dead - L'isola dei sopravvisuti. Sono diversi poi gli altri film interessanti diretti dal controverso e criticato Knightriders - I cavalieri fino ad arrivare a Creepshow. Ci mancherà quello che è stato davvero un grande maestro.

