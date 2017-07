Game of Thrones 7/ Anticipazioni prima puntata 17 luglio: Daenerys e Tyrion pronti a decidere tutto?

game of thrones

Game of Thrones 7, anticipazioni prima puntata 17 luglio

Game of Thrones 7 è pronto ad emozionare i fan grazie al debutto della sua premiere. Andrà in onda oggi, domenica 16 luglio 2017, attirando milioni di telespettatori di tutto il mondo davanti al piccolo schermo. L'appuntamento è per le ore 3.00 della notte fra domenica e domani, lunedì 17 luglio 2017. La HBO ha voluto alimentare l'adrenalina degli ammiratori pubblicando il titolo e le trame delle prime tre puntate di questa nuova stagione, che ci illustrano che cosa accadrà fin dal pilot. Intitolato "Dragonstone", i riflettori si accedono su Daenerys (Emilia Clarke) e Tyrion (Peter Dinklage), ancora intenti ad organizzare il futuro mentre si trovano nella stanza del Trono.

Il secondo episodio, dal titolo "Stormborn" ci rivela invece che Ditocorto e Jon Snow entreranno in forte contrasto, un particolare che Game of Thrones 7 ci ha mostrato fin dal trailer di questo suo nuovo capitolo. L'incontro non si concluderà ovviamente con una stretta di mano, dato che Jon Snow (Kit Harington) arriverà ad inchiodare il rivale alla parete che si trova alle sue spalle. Il dubbio maggiore per i fan riguarda un'altra scena del secondo episodio, in cui è lecito chiedersi se Bran farà ritorno a Grande Inverno e rivelerà a Snow quanto ha visto nelle sue visioni. Troviamo infatti Jon di fronte alla statua della madre, ma è possibile che si tratti di un semplice omaggio ai defunti genitori. In un'altra immagine diffusa dalla HBO e sempre inerente al secondo episodio di Got 7, ci viene mostrato Ditocorto al di fuori della cripta di Winterfell. Questa pic dovrebbe precedere di poco l'incontro con Snow, dato che le vesti del personaggio di Aidan Gillen non sono per nulla fuori posto. Al tempo stesso, Petyr avrà uno scontro acceso con Sansa (Sophie Turner), per via del tradimento precedente. Sembra proprio che Ditocorto non avrà la meglio nemmeno nel confronto con la sorellastra di Snow.

In "La giustizia della Regina", l'episodio 7x03 di Game of Thrones, ci mostra invece Verme Grigio. Al suo collo è possibile notare la spilla di Ouroboros, così come Missandei, che invece sfoggia l'artefatto su una spalla. Questo ci indica che i due giovani saranno sempre più vicini a Daenerys, un modo per indicare quale ruolo abbiano per la Regina. Alcuni rumors ci indicano inoltre che in questa settima stagione assisteremo ad un incontro fra Melisandre (Carice van Houten ) e Varys (Conleth Hill ) ed è possibile che quest'ultimo sia ritornato a nutrire dei dubbi sulla sua fede. Dopo tutto l'emittente madre della serie Tv ha annunciato che un personaggio assente da diverse stagioni farà ritorno in questo settimo segmento narrativo. E perché quindi non pensare proprio a Varys?

