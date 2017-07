Garrison Rochelle/ Il prof di Amici: "Ho rivisto mia madre dopo 2 anni" e svela di essere fidanzato...

Garrison Amici

Garrison si svela al settimanale Nuovo: l'amore e l'incontro con sua madre dopo 2 anni

Grande gioia in questo periodo per Garrison Rochelle. Il noto insegnante di danza del talent Amici, attraverso il settimanale Nuovo, ha rilasciato un'intervista nella quale ha raccontato la grande emozione provata un incontro molto speciale. Il noto coreografo, punta di diamante nel programma, ha rivisto la madre Amalia Rodriguez. Erano ben due anni che non si scambiavano un abbraccio. Queste le sue parole riguardo l'incontro: "È stato meraviglioso e molto commovente. Sappiano tutti e due che questa potrebbe essere l'ultima volta che ci abbracciamo. Mia madre è molto anziana e vive in America. Io che lavoro a Roma, non posso starle vicino come vorrei. Però ci sentiamo tutti i giorni, al cellulare, su Whatsapp e tramite Facebook. La mia mamma è molto tecnologica". Nella sua vita c'è un'altra persona importante.

Garrison sarebbe fidanzato ma preferisce non sbottonarsi troppo e anzi tenere riservata l'identità della persona che ha al suo fianco: "Quando si diventa più grandi la solitudine continua a far paura. Qualcuno c'è ora nella mia vita, ma non mi va di parlarne, perché non voglio che il mio privato finisca sui giornali. Vedremo…Però non sono fatto per la convivenza, anche se già l'ho sperimentata". Nato nel 1955 in Texas, durante una tournée in Europa ha conosciuto Brian Bullard, con il quale ha formato il duo Brian & Garrison. Dal 2001 ricopre il ruolo di insegnante di danza moderna all'interno della scuola televisiva Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.