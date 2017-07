Homeland 6/ Anticipazioni puntata 17 luglio: Quinn fuori di testa e Carrie con le spalle al muro?

Homeland, Facebook

Homeland 6, anticipazioni puntata 17 luglio

Siamo ad un passo dal giro di boa di Homeland 6 e ancora Carrie non riesce a mettere insieme i pezzi del suo nuovo puzzle. Mentre negli Usa sta per prendere forma la nuova stagione, il pubblico italiano dovrà attendere il 4 settembre prossimo per vedere il finale della sesta in onda su Fox di Sky ogni lunedì. Anche oggi, 17 luglio, la serie Showtime andrà in onda con il quinto episodio dal titolo "Casus Belli" in cui Carrie scoprirà che il patteggiamento per Sekou è ormai saltato e così chiede a Roger le registrazioni che possano dimostrare il collegamento tra Conlin e Saad.

Saul si trova a Dubai pronto ad interessare Nafisi mentre Adal incontra la Keane che le riferisce che l'amico ha trovato le prove contro l'Iran. Intanto, Quinn sembra pronto a dare di matto e l'occasione gli si presenta quando i giornalisti prendono d'assalto la casa di Carrie e quest'ultima non è in casa. L'uomo non sa gestire la situazione e quando una di loro si avvicina pericolosamente alla casa, lui la spinge rovinosamente. Sembra che per la polizia ormai si tratti di un folle che ha sequestato la figlia di Carrie e la sua babysitter e sono pronti a fare irruzione quando finalmente arriva la nostra protagonista. Cosa succederà a quel punto?

