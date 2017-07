IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 17 luglio: cosa sta tramando Cristobal Garrigues?

Il Segreto

COSA STA TRAMANDO CRISTOBAL?

Ieri sera Il Segreto non è andato in onda, lasciando i telespettatori particolarmente amareggiati anche a causa della cancellazione di Una Vita. Per seguire le nuove vicende di Acacias 38 sarà necessario oggi attendere qualche ora in più a causa della variazione di orario: da questa sera infatti la telenovela spagnola esordirà alle ore 18:50 al posto di Caduta libera.

Nell'appuntamento odierno si ripartirà dalla minacce compiute dal gruppo dagli invasati del Pugno di Dio che, dopo qualche giorno di silenzio, torneranno a spaventare la famiglia Santacruz, confermando la propria pericolosità. Severo, esasperato dalla ultime vicissitudini, affronterà duramente Donna Francisca e uscirà vincitore dalla durissima discussione con lei. Ma ciò basterà per evitare problemi ben peggiori? Cristobal aumenterà la sua forza grazie al colpo di Stato avvenuto a Madrid. Penserà quindi di approfittare della situazione a suo vantaggio, liberandosi di una delle persone che più di ogni altro gli hanno causato problemi negli ultimi tempi. Chi sarà la sfortunata? Ancora una volta Donna Francisca o qualcuno di diverso? Gracia sarà stanca più che mai dalle stranezze di Hipolito che rischierà di mandare in crisi il suo negozio: il sindaco infatti farà entrare l'entrata alla boutique finendo per allontanare anche le più storiche clienti.

