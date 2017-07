L'UOMO CHE SAPEVA TROPPO/ Su Iris il film con James Stewart (oggi, 17 luglio 2017)

L'uomo che sapeva troppo

L'UOMO CHE SAPEVA TROPPO

Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 1956 e diretta da Alfred Hitchcock, professionista individuato in fase di progettazione della pellicola dalle compagnie di produzione (Paramount Pictures e Filwite Productions). Il film non può essere ascritto alle prime televisive essendo stato più volte programmato sui piccoli schermi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere. Buono il cast di attori, tra di essi si evidenziano nei ruoli principali James Stewart e Doris Day, attori che rispettivamente interpretano il dottor Ben McKenna e la moglie di quest’ultimo Jo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM CON LA REGIA DI ALFRED HITCHCOCK

Il dottor Ben McKenna e la moglie Jo sono in viaggio di piacere in Marocco insieme al figlioletto Hank. La famiglia fa amicizia sull’autobus che li porta in una città africana, con un misterioso personaggio, Louis Bernard. Ben è attratto dalla personalità dell’uomo, molto più diffidente invece Jo che non riesce ad entrare in sintonia con Louis. La sera, la famigliola cena con una coppia che alloggia nel loro stesso albergo, qui intravedono Bernard che dopo che li aveva invitati a cena li aveva lasciati nel pomeriggio con una banale scusa. Il giorno dopo il misterioso personaggio viene ucciso in un attentato in un mercato, per pura coincidenza il primo ad intervenire è proprio Ben che raccoglie le ultime volontà di Bernard.

Egli in punto di morte confessa al dottore che presto un noto personaggio pubblico sarà ucciso a Londra e chiede al dottore di fare tutto il possibile per aiutarlo per evitare l'increscioso fatto di sangue che a detta del morituro potrebbe destabilizzare l'intero pianeta. Ben non dice a nessuno le rivelazioni, egli viene però contattato da un misterioso interlocutore telefonico mentre si trova in commissariato per sottoscrivere una dichiarazione, l’uomo al telefono gli intima di tacere, in caso contrario lui e la sua famiglia potrebbero correre un grosso pericolo.

In commissariato i coniugi scoprono che l’uomo accoltellato faceva parte dei servizi segreti francesi, e per questo una volta ritornati a Londra avvertono la polizia britannica che però non da loro credito, decidono cosi di indagare da soli, seguendo le uniche parole che il dottore aveva carpito dalla voce di Louis morente, Ambrose Chapel. Scoprono che le parole identificano un luogo, e recatisi scoprono che veramente sta per accadere un pauroso attentato. L’attentato è ordito dall’ambasciatore di un non meglio specificato paese, egli fa il doppio gioco e di fatto vuole liberarsi del su primo ministro, e per non farsi arrestare rapisce il bambino della coppia, minacciando di ucciderlo. Solo l’intervento della madre prima, e del padre dopo riescono a fermare l’orrendo crimine ed ad assicurare il malfattore alla giustizia.

