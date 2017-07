LUCIA LA BRUNA/ Chi è la tentatrice di Ruben (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

LUCIA LA BRUNA, DI PROFESSIONE CORTEGGIATRICE DI RUBEN (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 17 LUGLIO) –

Tra poche ore ha inizio la quarta ed attesa puntata del reality Temptation Island condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. Tra le situazioni che stanno maggiormente interessando il pubblico c’è senza dubbio quella riguardante la coppia composta da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Una coppia che per stessa ammissione della stessa Francesca, sta vivendo un momento di stanca del proprio rapporto ed in particolare modo con la donna che rimprovera al proprio uomo una mancanza di ambizione e di personalità. In tutto questo sta avendo un ruolo fondamentale la nuova tentatrice Lucia La Bruna che in realtà è un’attrice voluta dalla redazione per mettere ulteriore pepe nella vicenda. Infatti, Lucia è entrata nel programma esclusivamente per corteggiare Ruben e quindi far ingelosire oltre modo Francesca. In attesa di vedere se la tattica di Ruben avrà successo (intanto ha già cambiato look ed atteggiamento), scopriamo qualcosa di più sul conto di Lucia La Bruna.

LA TENTATRICE PERSONALIZZATA DI RUBEN: BIOGRAFIA

Lucia La Bruna ha 24 anni e proviene dalla Sicilia ed in particolar modo dalla cittadina di Avola. Il ruolo che sta portando avanti nella trasmissione di Canale 5 è quello della classica femme fatale e ci sono tutte le premesse affinché possa riuscire nel compito che le è stato assegnato. Per motivi legati alla sua professione, da alcuni anni si è trasferita nella più mondana Milano. Si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo come dimostrano i 14 mila follower di cui gode il suo profilo Instagram. Da sottolineare che Lucia non sia la classica ragazza che ha concentrato tutto sul mondo dello spettacolo tant’è che vanta un curriculum professionale di tutto rispetto. Laureata in Scienze politiche e delle relazioni internazionali all’Università Cattolica di Roma, ha studiato in tante città tra cui Berlino, Madrid e New York ed ha conseguito un importante master in Management and Business Strategy.

