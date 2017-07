Martin Landau morto / Il premio Oscar e Capitano di Spazio 1999 ci ha lasciato (oggi, 17 luglio)

Morto Martin Landau

MARTIN LANDAU MUORE A 89 ANNI

Il popolo dei social piange Martin Landau, l'amato Capitano di Spazio 1999 in una mattinata in cui le lacrime non mancano soprattutto per gli amanti del cinema. I messaggi in rete sono tutti per lui e per i suoi mille volti che per anni ci hanno tenuto compagnia sul maxi schermo e in tv. La sua morte, legata a quella del re dell'horror Romero, non fa altro che peggiorare le cose in queste ore. Tutti hanno un ricordo legato a Landau e su Twitter si moltiplicano i messaggi che lo accompagneranno a miglior vita e così leggiamo: "Beh, uno con una carriera lunga e variegata come #MartinLandau non si può mai escludere il ritorno… cmq addio Comandante, e grazie di tutto!" e ancora "Buon viaggio Comandante Koenig, porti con te il segreto di dove andavate a fare i saldi", "Scomparso #MartinLandau, il comandante John Koenig di Spazio 1999: un pezzo della mia adolescenza e di un'epoca che oggi sembra arcaica".

Martin Landau è morto lo scorso sabato a causa di alcune complicazioni avvenute durante il suo ricovero in ospedale a Los Angeles. Aveva 89 anni ed era noto al grande pubblico soprattutto per la sua interpretazioni in film horror e di fantascienza, nei quali si era fatto apprezzare per un ruolo decisamente sopra le righe. Tra di essi non può essere dimenticata la pellicola "Spazio 1999" oltre che "Ed Wood" del 1994: la sua incredibile interpretazione di Bela Lugosi gli aveva valso l'Oscar come Migliore attore non protagonista. All'Oscar era stato candidato anche nel 1988 per "Tucker" di Francis Ford Coppola e nel 1989 per "Crimini e misfatti" (che gli aveva valso la vittoria al Golden Globe).

Sono numerosi gli altri progetti nei quali ha recitato, collaborando con alcuni dei registi più famosi. Come non ricordare i film con Francis Ford Coppola e Woody Allen anche se a renderlo famoso è stata soprattutto l’apparizione in "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock. Oltre al cinema, Martin Landau è balzato alle cronache anche per le interpretazioni in diverse serie televisive: già abbiamo menzionato "Spazio 1999" ma ricordiamo anche "Missione impossibile", nel quale aveva recitato al fianco della moglie Barbara Bain. Nato nel 1928 da padre austriaco, Landau aveva studiato nell'autorevole scuola di recitazione Actor's Studio (di cui in seguito è diventato direttore), nella quale ha conosciuto ed è diventato amico di James Dean.

© Riproduzione Riservata.