PUPO/ Nel nuovo cast di Tale e Quale Show (Techetechetè)

PUPO E LE ESIBIZIONI MIGLIORI, DA GELATO AL CIOCCOLATO A SU DI NOI (TECHETECHETÈ)

Il noto cantante e conduttore televisivo Enzo Ghinazzi meglio conosciuto con il nome d’arte di Pupo, è uno dei grandi protagonisti della puntata di questa sera della trasmissione Techetechetè in onda nel prime time di Rai 1. Sarà quindi l’occasione giusta per rivedere all’opera l’artista toscano che nel corso della propria carriera ha prima conquistato il pubblico con le sue performance canore proponendo brani come Gelato al cioccolato, Su di noi e Firenze Santa Maria Novella e dopo nei panni di conduttore di successo. Tra l’altro, stando alle voci che stanno circolando in questi giorni, molto presto ci sarà la possibilità di rivedere in tv Pupo.

Infatti, l’ex conduttore di Affari tuoi è tra i vip indicati nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show che sarà condotta in autunno da Carlo Conti nella prima serata di Rai 1. Insieme a Pupo potrebbero esserci Iva Zanicchi, Donatella Rettore, Debora Caprioglio, Edy Angelillo e tanti altri ancora.

IL CANTANTE PREOCCUPATO PER LA SUA FIORENTINA

Pupo oltre che essere un grande artista è anche un grandissimo tifoso della Fiorentina, la sua squadra del cuore. Il cantante recentemente nel corso di un’intervista rilasciata al portale ViolaNews ha parlato del difficile momento della Fiorentina evidenziando: “Chi ama la Fiorentina si trova di fronte a provocazioni che suscitano reazione. Il comunicato lascia il tempo che trova: non dice che la squadra è in vendita, ma è una provocazione, una sorta di avvertimento: come a dire che ‘se non ci siamo noi chi viene’. Quello viola è un problema di comunicazione: i Della Valle, persone molto attente e che sanno fare i loro affari, hanno avuto un’incomprensione che non ha permesso di trovare il giusto feeling. Se dicessero la verità del perché sono venuti a Firenze magari si ricucirebbe la spaccatura.

Bisogna confrontarsi con la tifoseria, con Firenze la necessità è quella di essere chiari: devono dire che non saremo mai il Milan, la Juventus e l’Inter, perché la nostra dimensione è questa, ma non lo hanno mai fatto. Adesso bisogna ripartire, c’è ancora tempo: la Fiorentina ha grandissimi dirigenti, ma va ricreato il feeling e devono essere accettate le critiche”.

