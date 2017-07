ROSA LA WEDDING PLANNER - CERCASI CASA/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel (oggi, 17 luglio 2017)

Rosa la wedding planner - Cercasi casa disperatamente

ROSA LA WEDDING PLANNER - CERCASI CASA DISPERATAMENTE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 LUGLIO 2017: IL CAST -

Una commedia sentimentale realizzata nel 2016 in Germania. Si tratta di un film televisivo di cui nella scorsa settimana la rete ammiraglia di Mediaset ha mandato in onda un prequel ottenendo un certo riscontro di pubblico. La pellicola è stata diretta dal regista Michael Karen e nel cast figurano Alexandra Neldel, Sara Fazilat e Tim Bergman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DELLA COMMEDIA DIRETTA DA MICHAEL KAREN -

Rosa, titolare di un’agenzia che si occupa dell’organizzazione dalla A alla Z delle cerimonie di matrimonio è alle prese con una serie di problematiche, infatti, assieme al compagno Mark è stata chiamata in ballo nell’ambito di una causa civile intentata contro di lei dal proprio padrone di casa che evidentemente vorrebbe liberarsi di lei. In effetti tutti i presupposti ci sono come il non rispetto delle regole imposte dal condomino per cui il giudice chiamato a decidere in questo ambito di fatto gli da torto. In ragione di ciò Mark e Rosa si ritrovano alle prese con un affannosa ricerca di una nuova casa dove vivere. Tuttavia, non tutto il male viene per nuocere in quanto il giudice che si è occupato della vicenda alla fine, avendo appreso delle qualità di Rosa nell’organizzare eventi, gli chiede un aiuto concreto per organizzare una splendida festa di fidanzamento allo scopo di rendere felice la propria amata Anja.

Nel caso in cui il giudice dovesse essere soddisfatto a quel punto Rosa sarà anche ingaggiata per organizzare il matrimonio con relativa cerimonia a banchetto. Rosa come suo solito non si limita ad occuparsi della semplice organizzazione logistica e funzionale dell’evento ma entra anche nelle vicende private dei propri clienti e nello specifico decidendo di voler conoscere meglio Anja viene a conoscenza di una serie di situazione che hanno riguardato il passato della donna e che sono tutt’altro che edificanti. Insomma, la valente wedding planner sarà chiamata a decidere se andare fino in fondo alle vicenda mettendo a conoscenza il giudice dell’oscuro passato della donna oppure far finta di nulla.

I problemi per Rosa non finiscono qui in quanto dopo aver portato avanti una lunga fase di scouting per quanto concerne la nuova casa si imbatte in una che sembra ideale per lei e Mark. Tuttavia il proprietario è disposto a darlo loro soltanto nel caso in cui sapranno trovargli l’anima gemella. Insomma per Rosa dovrà trasformare la propria agenzia anche in una sorta di agenzia matrimoniale. Riuscirà a portare a termine tutti questi compiti senza commettere guai?

© Riproduzione Riservata.