RUBEN INVERNIZZI E FRANCESCA BARONI/ Lei si difende su Instagram, ma... (Temptation Island 2017)

RUBEN INVERNIZZI E FRANCESCA BARONI, LA COPPIA PIU' DISCUSSA (TEMPTATION ISLAND2017, PUNTATA 17 LUGLIO)

La coppia composta da Ruben e Francesca è quella che sta facendo più discutere il popolo del web, che ogni lunedì si sintonizza su Canale 5 per assistere al reality condotto da Filippo Bisciglia Temptation Island. Francesca continua ad essere il bersaglio preferito da parte degli internauti, sopratutto per il suo modo di trattare Ruben, divenuto una vera e propria star dei social e amatissimo dal pubblico. Francesca, tuttavia, sembrerebbe essere stanca di come viene additata e proprio durante l'ultima puntata ha pubblicato una storia su Instagram che riporta i versi di una canzone di J-Ax e Fedez, quasi a voler allontanare le critiche da lei e, a nostro parere, ventilando anche l'ipotesi che quanto visto sia, in parte, portato all'esasperazione, forse per ottenere successo. “I cattivi mi stan sul c** ma i buoni mi fanno schifo, e sono ancora indeciso per chi non fare il tifo. Meglio la bocca cucita o le mani legate o un fiume di parole che sfocia in un mare di stupidate. E quanti baci falsi e quante mani che si stringono. Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono"si legge su Instagram. "E per quanto può esser bello stare sotto ai riflettori, quelle luci non ti seguono una volta che sei fuori". Cosa avrà voluto insinuare con queste frasi?

FRANCESCA: "SE LASCIO RUBEN NON MI CAMBIA POI MOLTO..."

Lunedì 10 giugno è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, in cui si è svolto il consueto falò dei ragazzi e delle ragazze. Ovviamente, quello di Ruben è stato molto diverso da quello della sua fidanzata Francesca. Se a quest'ultima non è stato mostrato alcun video del giovane, lo stesso non si può dire di lui dato che, ancora una volta, ha dovuto assistere a delle parole molto forti pronunciate dalla sua fidanzata. La ragazza, ha ammesso come lasciarsi con Ruben non le cambierebbe molto la vita, a parte non uscire più in coppia con le sue amiche. Poi, ha ammesso come l'unico sogno nel cassetto di Ruben sia quello di diventare padre e ha detto che il ragazzo non è neanche in grado di pagarsi una bolletta da solo. Non è in grado di immaginarsi un futuro con lei. Queste parole sono preludio della fine della coppia? A dire la verità, secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero ancora insieme.

