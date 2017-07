RUBEN E FRANCESCA SI SONO LASCIATI? / Sorpresa dopo il confronto a Temptation Island 2017: lui l'ha perdonata?

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

COLPO DI SCENA DOPO IL CONFRONTO: C'È ANCORA UNA SPERANZA?

Nessuno si sarebbe mai aspettato il comportamento assunto da Ruben nel corso del falò di confronto con la sua fidanzata Francesca. Nella quarta puntata di Temptation Island il ragazzo ha deciso di chiudere la relazione con Francesca, inizialmente di comune accordo ma, il giorno dopo, ecco il vero colpo di scena. La Baroni chiede un nuovo confronto con Ruben per chiedergli scusa: "Io sono qui per chiedere scusa a me, alla mia famiglia, alla tua famiglia. Io ho pianto tutta la notta, ti cercavo e non ti avevo vicino. Io mi sono pentita dei miei comportamenti, mi sono vista in video e mi sono fatta schifo da sola, mi sono pentita della mia reazione". I due però si scontrano nuovamente: Francesca cerca di riappacificarsi ma Ruben rimane della sua idea - "Per me vale quello che ho deciso ieri sera, rimando del mio pensiero" - ammette il ragazzo. Non manca un ultimo abbraccio che sembra dare ancora una speranza alla ragazza, ma lui non cambia idea. Cosa sarà accaduto dopo?

TRA RUBEN E FRANCESCA È SCONTRO! STORIA FINITA?

Dopo la visione di tutte le novità sulle cinque coppie rimaste, la quarta puntata di Temptation Island si conclude con il falò di confronto tra Ruben Invernizzi e Francesca Baroni. È lei a chiederlo e a mandare la richiesta nel pinnettu a Ruben che viene poi "sgridato" dai compagni d'avventura per la poca tempestività avuta. Poi ecco arrivare il momento tanto atteso: Ruben e Francesca finalmente faccia a faccia. Tutto lascia comprendere che questo confronto sancirà la fine della loro storia d'amore e si comincia subito con le reciproche accuse. "Purtroppo o per fortuna io per Ruben provo un grandissimo affetto e con difficoltà ho voluto finalmente prendere una posizione. Sono riuscita a trovare una risposta alla mia domanda" dichiara Francesca a Filippo Bisciglia.

Poi ecco arrivare Ruben, i due si scambiano uno sguardo che lascia poi spazio alle recriminazioni. A dispetto di ciò che si credeva, è proprio Ruben ad essere infuriato e a prendere prepotentemente la parola per rinfacciarle il comportamento avuto nei suoi riguardi. Ruben è infatti molto deluso dalle umiliazioni ricevute e soprattutto ascoltate nel corso dei giorni e nei vari video che Filippo gli ha mostrato. "Sei venuta qui per far vedere questo di me a tutta Italia?" sbotta Ruben, ammonendo Francesca di voler far passare lui dalla parte del torto - "Ma non ci riuscirai, mi dispiace" - conclude. Indizi che ci danno la quasi conferma: tra i due è davvero finita?

© Riproduzione Riservata.